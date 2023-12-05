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منه العسل والفواكه والمحاصيل البعلية

5 قطاعات مستهدفة في عسير ضمن دعم ريف

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
5 قطاعات مستهدفة في عسير ضمن دعم ريف
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج ريف القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة عسير.

وقال ريف في تدوينة له عبر منصة إكس: إن القطاعات المستهدفة في عسير هي: العسل، الفواكه، المحاصيل البعلية، الورد، البن، حسب الميز النسبية لكل قطاع.

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ما هو برنامج ريف؟

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف دعم ريف:

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

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