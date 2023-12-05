5 قطاعات مشمولة بالدعم في جازان

استعرض برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات المشمولة بالدعم في منطقة جازان، في حالة استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك ردًّا من برنامج ريف على سؤال أحد المواطنين بشأن القطاعات والمنتجات المشمولة بالدعم في منطقة جازان، عبر منصة إكس.

دعم برنامج ريف في جازان

وأجاب برنامج ريف بقوله: القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة جازان هي:

– العسل

– المحاصيل البعلية

– الورد

– البن

– الفواكه ومنها (الرمان، العنب، الفراولة، المانجو، الليمون).

وأشار برنامج ريف إلى أنه يتم تحديد قيمة الدعم حسب الميز النسبية لكل قطاع من القطاعات المشمولة بالدعم في البرنامج.