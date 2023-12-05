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5 لاعبين اتحاديين شاركوا بكأس العالم للأندية

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
5 لاعبين اتحاديين شاركوا بكأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

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تضم قائمة الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، 5 لاعبين سبق لهم المشاركة في البطولة العالمية، ويتقدمهم النجم الفرنسي كريم بنزيما.

الاتحاد يبدأ مشواره اليوم

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، اليوم الثلاثاء، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، وذلك في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي
موعد المباراة – المصدر @ittihad

اتحاديون شاركوا في كأس العالم للأندية

وتضم قائمة الاتحاد 5 نجوم شاركوا بمونديال الأندية، وهم؛ بنزيما، الفرنسي نغولو كانتي، الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، ومواطنه رومارينيو، بجانب حارس المرمى عبدالله المعيوف.

وشارك كريم بنزيما 5 مرات في البطولة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ويملك 4 أهداف خلال 9 مباريات، وتوج كانتي بلقب كأس العالم للأندية 2021 مع تشيلسي بعد الفوز على بالميراس البرازيلي.

بنزيما في كأس العالم للأندية
بنزيما

وخاض رومارينيو منافسات مونديال الأندية مع فريقين مختلفين، حيث ظهر للمرة الأول مع كورينثيانز البرازيلي، وسجل هدفًا في شباك ريال مدريد الذي حسم المباراة بنتيجة 2\1، كما شارك مع الجزيرة الإماراتي في نسخة 2017.

رومارينيو مع الجزيرة في كأس العالم للأندية
رومارينيو في مونديال الأندية

وظهر مارسيلو غروهي في كأس العالم للأندية مع غريميو البرازيلي، وتألق أمام ريال مدريد، إلا أن كريستيانو رونالدو نجح في هز شباكه، كما شارك المعيوف مع الهلال في 3 نسخ، وكان آخرها في 2022، حينما حصد الميدالية الفضية.

ولم يكن نجم الاتحاد الحالي، فابينيو في قائمة ليفربول الإنجليزي التي توجت بمونديال الأندية في 2019، بسبب الإصابة، فيما لم ينضم عبدالله الجدعاني لقائمة الاتحاد بالنسخة الحالية، علمًا بأنه كان ضمن قائمة الهلال في البطولة 2022.

مارسيلو غروهي في كأس العالم للأندية مع غريميو
غروهي في مونديال الأندية

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