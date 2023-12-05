5 مبررات من وزير التعليم لـ “فك” ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للكويت حساب المواطن يجيب على سؤال متى يتم الرد على المرفقات؟ حالة سيلين ديون الصحية تصدم جمهورها درجات الحرارة في طريف تلامس الصفر ومعظم المناطق تحت الكتلة الباردة المراعي توزع مليار ريال أرباحًا نقدية على المساهمين الورم الحليمي أكثر السرطانات شيوعًا لدى النساء في سن الـ30 المحكمة العليا في كولورادو تمنع ترامب من الترشح لرئاسة أمريكا سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ246 ريالاً
طالبت وزارة التعليم بفك ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، مشيرة إلى أن الرخصة المهنية لمزاولة المهنة فقط أسوة بباقي القطاعات الوظيفية الحكومية مثل المهن الصحية والهندسية وغيرها.
وبحسب خطاب وجهه وزير التعليم يوسف البنيان إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، فقد رأت الوزارة أن ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية يحتاج لمزيد من الدراسة.
وقال البنيان إن هناك العديد من المبررات لهذا الطلب تتمثل في دراسة أثر الرخصة على رواتب المعلمين وردود فعل الميدان التعليمي، كما أنه لا يتم إيقاف العلاوة لجميع قطاعات الخدمة المدنية، في حال عدم الحصول على الرخصة المهنية.
وأضاف وزير التعليم – بحسب الخطاب – أن قبول دخول المعلم الميدان التعليمي، وأداء الأدوار التعليمية وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة تدعم منحه العلاوة السنوية.
يذكر أنه من المقرر أن يتم ربط العلاوة السنوية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالحصول على الرخصة المهنية بدءًا من الأول من يناير المقبل.
والمعروف أن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، تعد وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق معايير وضوابط محددة، ويكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومدة زمنية محددة، كما تعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.
كما أن الحصول على الرخصة المهنية مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين: الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.