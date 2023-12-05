5 مبررات من وزير التعليم لـ “فك” ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية

طالبت وزارة التعليم بفك ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، مشيرة إلى أن الرخصة المهنية لمزاولة المهنة فقط أسوة بباقي القطاعات الوظيفية الحكومية مثل المهن الصحية والهندسية وغيرها.

فك ارتباط العلاوة السنوية

وبحسب خطاب وجهه وزير التعليم يوسف البنيان إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، فقد رأت الوزارة أن ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية يحتاج لمزيد من الدراسة.

وقال البنيان إن هناك العديد من المبررات لهذا الطلب تتمثل في دراسة أثر الرخصة على رواتب المعلمين وردود فعل الميدان التعليمي، كما أنه لا يتم إيقاف العلاوة لجميع قطاعات الخدمة المدنية، في حال عدم الحصول على الرخصة المهنية.

وأضاف وزير التعليم – بحسب الخطاب – أن قبول دخول المعلم الميدان التعليمي، وأداء الأدوار التعليمية وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة تدعم منحه العلاوة السنوية.