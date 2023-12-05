Icon

5 مبررات من وزير التعليم لـ “فك” ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم Icon مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للكويت Icon حساب المواطن يجيب على سؤال متى يتم الرد على المرفقات؟ Icon حالة سيلين ديون الصحية تصدم جمهورها Icon درجات الحرارة في طريف تلامس الصفر ومعظم المناطق تحت الكتلة الباردة Icon المراعي توزع مليار ريال أرباحًا نقدية على المساهمين Icon الورم الحليمي أكثر السرطانات شيوعًا لدى النساء في سن الـ30 Icon المحكمة العليا في كولورادو تمنع ترامب من الترشح لرئاسة أمريكا Icon سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ246 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكدت أن تحقيق مستويات الأداء يستوجب منح العلاوة

5 مبررات من وزير التعليم لـ “فك” ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
5 مبررات من وزير التعليم لـ “فك” ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالبت وزارة التعليم بفك ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، مشيرة إلى أن الرخصة المهنية لمزاولة المهنة فقط أسوة بباقي القطاعات الوظيفية الحكومية مثل المهن الصحية والهندسية وغيرها.

فك ارتباط العلاوة السنوية

وبحسب خطاب وجهه وزير التعليم يوسف البنيان إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، فقد رأت الوزارة أن ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية يحتاج لمزيد من الدراسة.

قد يهمّك أيضاً
بيل جيتس: أتابع دورات على الإنترنت عن التاريخ والقرآن

بيل جيتس: أتابع دورات على الإنترنت عن التاريخ والقرآن

المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل

المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل

وقال البنيان إن هناك العديد من المبررات لهذا الطلب تتمثل في دراسة أثر الرخصة على رواتب المعلمين وردود فعل الميدان التعليمي، كما أنه لا يتم إيقاف العلاوة لجميع قطاعات الخدمة المدنية، في حال عدم الحصول على الرخصة المهنية.

وأضاف وزير التعليم – بحسب الخطاب – أن قبول دخول المعلم الميدان التعليمي، وأداء الأدوار التعليمية وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة تدعم منحه العلاوة السنوية.

الرخصة المهنية

يذكر أنه من المقرر أن يتم ربط العلاوة السنوية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالحصول على الرخصة المهنية بدءًا من الأول من يناير المقبل.

والمعروف أن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، تعد وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق معايير وضوابط محددة، ويكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومدة زمنية محددة، كما تعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

كما أن الحصول على الرخصة المهنية مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين: الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خالد بن سلمان يدشن جلالة الملك جازان أول سفينة يُستكمل بناء منظوماتها بالسعودية
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يدشن جلالة الملك جازان...

السعودية اليوم
الأنفلونزا تسبب أعراضًا طويلة المدى تشبه كورونا
صحة وطب‎

الأنفلونزا تسبب أعراضًا طويلة المدى تشبه كورونا

صحة وطب‎
لا أهداف في مباراة الأهلي ضد سموحة
الرياضة

لا أهداف في مباراة الأهلي ضد سموحة

الرياضة
سالم الدوسري الصفقة التي يتمناها منصور البلوي للاتحاد
آخر الاخبار

سالم الدوسري الصفقة التي يتمناها منصور البلوي...

آخر الاخبار
أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية
العالم

أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

العالم
هيئة النقل تطلق أول شاحنة هيدروجينية في السعودية
السعودية اليوم

هيئة النقل تطلق أول شاحنة هيدروجينية في...

السعودية اليوم
سبب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية عن دول الجوار
السعودية اليوم

سبب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية عن...

السعودية اليوم
ياسين بونو يسعى لكسر رقم غروهي
الرياضة

ياسين بونو يسعى لكسر رقم غروهي

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه