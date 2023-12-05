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مرخصة من وزارة الاعلام

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أكدت أن تحقيق مستويات الأداء يستوجب منح العلاوة

5 مبررات من وزير التعليم لـ “فك” ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
5 مبررات من وزير التعليم لـ “فك” ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية
المواطن - فريق التحرير

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طالبت وزارة التعليم بفك ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، مشيرة إلى أن الرخصة المهنية لمزاولة المهنة فقط أسوة بباقي القطاعات الوظيفية الحكومية مثل المهن الصحية والهندسية وغيرها.

فك ارتباط العلاوة السنوية

وبحسب خطاب وجهه وزير التعليم يوسف البنيان إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، فقد رأت الوزارة أن ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية يحتاج لمزيد من الدراسة.

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وقال البنيان إن هناك العديد من المبررات لهذا الطلب تتمثل في دراسة أثر الرخصة على رواتب المعلمين وردود فعل الميدان التعليمي، كما أنه لا يتم إيقاف العلاوة لجميع قطاعات الخدمة المدنية، في حال عدم الحصول على الرخصة المهنية.

وأضاف وزير التعليم – بحسب الخطاب – أن قبول دخول المعلم الميدان التعليمي، وأداء الأدوار التعليمية وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة تدعم منحه العلاوة السنوية.

الرخصة المهنية

يذكر أنه من المقرر أن يتم ربط العلاوة السنوية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالحصول على الرخصة المهنية بدءًا من الأول من يناير المقبل.

والمعروف أن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، تعد وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق معايير وضوابط محددة، ويكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومدة زمنية محددة، كما تعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

كما أن الحصول على الرخصة المهنية مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين: الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.

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  • د. فهد السواط

    الرخصة لاتعكس واقع المعلم ودوره الممارس فعلياً في الميدان، وإنما تعكس جهد واستعداد مذاكرته للاختبار….

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