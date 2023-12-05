5 مشروبات ساخنة لإنقاص الوزن في الشتاء

أكد خبراء أن هناك 5 مشروبات ساخنة يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن في الشتاء.

وبحسب موقع “تايمز أوف إنديا”، هذه المشروبات هي:

الشاي الأخضر

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يجلب الدفء في الشتاء، وذلك بفضل احتوائه على مركبات تساعد على تقليل الوزن بطريقة رائعة وإنزيمات ECGC والكافيين الذي يساعد على تكسير الدهون، كما أن استهلاكه يزيد عملية التمثيل الغذائي لديك وينقص الوزن.

ماء عسل بالليمون

يحتوي ماء العسل والليمون على فوائد معجزة لفقدان الوزن، لذا أضف قطرتين من الليمون وملعقة كبيرة من العسل في الماء الدافئ، ويعد تناول هذا المشروب الساخن في الصباح الباكر طريقة ممتازة للتحكم في الوزن.

ماء الكروم

إضافة ملعقتين صغيرتين من بذور الكروم إلى الماء الدافئ يحسن عملية التمثيل الغذائي ويحافظ على صحة الأمعاء ويقلل تناول السعرات الحرارية بعدة طرق، لذا حاول دمج ماء الكروم مع روتين التمارين اليومي للحصول على أقصى قدر من فوائد فقدان الوزن.

ماء الشمر

يقلل ماء الشمر من الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام في الشتاء، وما عليك سوى نقع بعض بذور الشمر في الماء طوال الليل وتناول الماء في الصباح، يحافظ على صحة الأمعاء ويعزز امتصاص الفيتامينات والمعادن الأساسية ويساعد على إدارة الوزن.

شاي القرفة

يتم تحضير هذا الشاي العشبي بإضافة ملعقة كبيرة من العسل وبضع قطرات من الليمون مع عود قرفة في الماء المغلي، لذا فإن احتساء هذا الشاي العشبي يساعد على التخلص من الوزن الزائد ويحرق الكوليسترول السيئ، لأنه غني بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات