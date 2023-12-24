35 وظيفة شاغرة لدى مجموعة العليان في 5 مدن اشتباه في إصابة أحمد بامسعود بالصليبي! 50 مساهمة تهديفية لـ كريم البركاوي بدوري روشن ضبط مواطنَين لعرضهما حطباً محلياً للبيع بالمدينة المنورة نصائح مفيدة لمرضى التهاب الجيوب الأنفية في الشتاء إيداع 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر ديسمبر المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر السفينة الجاسوس كلمة السر في الهجمات على سفن البحر الأحمر توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع المقبل وظائف أكاديمية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
واصل النجم المغربي كريم البركاوي تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليكون الأبرز في صفوفه.
وشارك كريم البركاوي بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد الرائد بالأمس، ونجح في تسجيل هدفين، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 50 في مسيرته ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها على منصة “إكس”، إلى أن كريم البركاوي شارك في 92 مباراة بدوري روشن السعودي مع الرائد، ونجح في تسجيل 43 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.
ولعب الاتحاد ضد الرائد على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، ونجح الفريق الريداوي في الفوز بنتيجة 3\1.
وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 28 نقطة، ليتراجع إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الرائد إلى 16 نقطة، ليتواجد في المركز الـ15.