50 مساهمة تهديفية لـ كريم البركاوي بدوري روشن

واصل النجم المغربي كريم البركاوي تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليكون الأبرز في صفوفه.

كريم البركاوي يخطف الأنظار

وشارك كريم البركاوي بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد الرائد بالأمس، ونجح في تسجيل هدفين، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 50 في مسيرته ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها على منصة “إكس”، إلى أن كريم البركاوي شارك في 92 مباراة بدوري روشن السعودي مع الرائد، ونجح في تسجيل 43 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

فوز الرائد ضد الاتحاد بثلاثية

ولعب الاتحاد ضد الرائد على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، ونجح الفريق الريداوي في الفوز بنتيجة 3\1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 28 نقطة، ليتراجع إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الرائد إلى 16 نقطة، ليتواجد في المركز الـ15.