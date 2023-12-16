50 هدفًا لـ الهلال بدوري روشن هذا الموسم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، تألقه اللافت في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق الهلال هجوميًا هذا الموسم

ولعب الهلال ضد الوحدة بالأمس على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

وعزز الزعيم تواجده في صدارة قائمة الأقوى هجوميًا، ووصل إلى الهدف رقم 50 في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ويُعد المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 15 هدفًا.

ويتواجد النجم البرازيلي مالكوم في المركز الثاني برصيد 9 أهداف، وبفارق هدف وحيد عن سالم الدوسري، يليه الصربي سيرجي سافيتش بـ5 أهداف، وأحرز محمد كنو هدفين، بالتساوي مع عبدالله الحمدان.

وسجل هدفًا واحدًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كلًا من؛ محمد القحطاني، صالح الشهري، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، ميشيل ديلغادو، ياسر الشهراني، محمد البريك وناصر الدوسري.

الفريق في دوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 47 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي من 15 انتصارًا وتعادلين، متفوقًا بـ10 نقاط عن أقرب منافسيه النصر.