Icon

ياسين بونو يتألق في دوري روشن بـ4 أرقام مميزة Icon أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في ذمة الله Icon بالتفصيل.. خطوات ورابط تحديث بيانات حساب المواطن Icon 50 هدفًا لـ الهلال بدوري روشن هذا الموسم Icon كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق الأمريكية بسبب مواد غريبة Icon الكشف عن سبب وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري Icon فيصل الغامدي يخطف الأنظار بكأس العالم للأندية 2023 Icon 3 أرقام تاريخية لـ حسين الشحات بمونديال الأندية Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213 ريالاً Icon رياح نشطة وأتربة مثارة وضباب على 5 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد ثنائيته ضد الوحدة

50 هدفًا لـ الهلال بدوري روشن هذا الموسم

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
50 هدفًا لـ الهلال بدوري روشن هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، تألقه اللافت في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق الهلال هجوميًا هذا الموسم

ولعب الهلال ضد الوحدة بالأمس على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

قد يهمّك أيضاً
خطوات التنازل عن الدعم السكني للزوجة

خطوات التنازل عن الدعم السكني للزوجة

حريق في مستودع بالدمام وأعمال التبريد مستمرة

حريق في مستودع بالدمام وأعمال التبريد مستمرة

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وعزز الزعيم تواجده في صدارة قائمة الأقوى هجوميًا، ووصل إلى الهدف رقم 50 في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ويُعد المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 15 هدفًا.

ميتروفيتش
ميتروفيتش – المصدر @Alhilal_FC

ويتواجد النجم البرازيلي مالكوم في المركز الثاني برصيد 9 أهداف، وبفارق هدف وحيد عن سالم الدوسري، يليه الصربي سيرجي سافيتش بـ5 أهداف، وأحرز محمد كنو هدفين، بالتساوي مع عبدالله الحمدان.

مالكوم
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

وسجل هدفًا واحدًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كلًا من؛ محمد القحطاني، صالح الشهري، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، ميشيل ديلغادو، ياسر الشهراني، محمد البريك وناصر الدوسري.

ميشيل ديلغادو
ديلغادو – المصدر @Alhilal_FC

الفريق في دوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 47 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي من 15 انتصارًا وتعادلين، متفوقًا بـ10 نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات
السعودية اليوم

التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد...

السعودية اليوم
غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا
السعودية اليوم

غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا

السعودية اليوم
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران
المجتمع

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا...

المجتمع
الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في...

السعودية اليوم
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار العريش
السعودية اليوم

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار...

السعودية اليوم
صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية
الأزياء والموضة‎

صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين...

الأزياء والموضة‎
5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني
السعودية اليوم

5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه