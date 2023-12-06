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بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب

6 أرقام قياسية في كأس العالم للأندية بالسعودية

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
6 أرقام قياسية في كأس العالم للأندية بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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أُسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، بتتويج مانشستر سيتي الإنجليزي باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

مانشستر سيتي البطل

ولعب مانشستر سيتي ضد فلومينينسي البرازيلي بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة في نهائي كأس العالم للأندية، ونجحت كتيبة المدرب بيب غوارديولا في تحقيق الفوز برباعية دون رد.

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مانشستر سيتي بطل كأس العالم للأندية
جانب من تتويج السيتي – المصدر @mosgovsa

أرقام كأس العالم للأندية 2023

وبات مانشستر سيتي أول نادٍ إنجليزي يحقق لقب كأس العالم للأندية في مشاركته الأولى، وفض غوارديولا الشراكة مع مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، وانفرد بالرقم القياسي كأكثر مدرب فوزًا باللقب في 4 نسخ.

غوارديولا
المدرب الإسباني – المصدر @ManCity

وسجل نجم مانشستر سيتي، جوليان ألفاريز، أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية، بعد مرور 40 ثانية، محطمًا رقم محمد أحمد الذي أحرز هدفًا لفريق العين بعد مرور 79 ثانية في مواجهة الترجي عام 2018.

ويُعد هدف ألفاريز أيضًا الأسرع في المباريات النهائية بتاريخ مونديال الأندية، يليه دانتي صاحب هدف بايرن ميونخ أمام الرجاء البيضاوي في نهائي 2013 والذي سجله بعد 7 دقائق.

جوليان ألفاريز
ألفاريز – المصدر @Cityarabia

وأصبح حارس مرمى فلومينينسي، فابيو صاحب الـ43 عامًا، أكبر لاعب يشارك في نهائي مونديال الأندية متخطيًا رقم باولو مالديني أسطورة ميلان الإيطالي الذي كان يبلغ 39 عامًا في نهائي نسخة 2007 أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، ليُصبح كثاني أكثر فريق حصولاً على الميداليات بعد ريال مدريد صاحب الـ5 ميداليات ذهبية.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

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