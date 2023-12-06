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6 أسماء لأبرز العناصر الغائبة عن نادي الاتحاد بسبب الإصابة

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
6 أسماء لأبرز العناصر الغائبة عن نادي الاتحاد بسبب الإصابة
المواطن - فريق التحرير

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يُعاني الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من غياب مجموعة كبيرة من لاعبيه بسبب الإصابة حيث وصل عدد المصابين إلى 10.

وفي هذا التقرير سنتعرف على أبرز 6 أسماء سيفقد الاتحاد، لخدماتها في الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

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الغيابات عن نادي الاتحاد

وسيغيب عن صفوف العميد كل من “الإيطالي لويز فيليبي، بسبب الإصابة، والمصري أحمد حجازي لعدم قيده محليًّا بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الفائت، أحمد شراحيلي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أحمد بامسعود بسبب الإصابة بالصليبي، إصابة مهند الشنقيطي في العضلة الضامة، خضوع عمر هوساوي للجراحة”.

أحمد بامسعود
بامسعود – المصدر @ittihad

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: إن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد سيعاني من غياب 11 لاعبًا في مباراة النصر المقبلة بعد غد الثلاثاء في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الفراج في مقدمة حلقة أمس السبت في برنامج “أكشن مع وليد”: “نبارك للرائد هذا الفوز المهم، كان الله في عون العميد سيدخل لقاء النصر منقوصًا من خدمات 11 لاعبًا، المباراة قد تكون فرصة سهلة للنصر لتحقيق فوز تاريخي”.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

وأضاف الفراج: “هل هذا هو العميد بطل الدوري الموسم الماضي؟، الفريق منذ بداية الموسم ووقت تواجد نونو سانتو ومن الواضح أنه يُعاني فنيًّا فلماذا لم تتم إقالته مبكرًا”.

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