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في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي

6 أهداف مثيرة تُنهي مباراة مان سيتي ضد توتنهام بالتعادل

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
6 أهداف مثيرة تُنهي مباراة مان سيتي ضد توتنهام بالتعادل
المواطن - محمد سمعه

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انتهت قمة مان سيتي ضد توتنهام قبل قليل بالتعادل بنتيجة 3- 3 بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان سيتي ضد توتنهام 

وكان نادي توتنهام افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عبر اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة السادسة، ثم عاد اللاعب الكوري وسجل هدفًا بالخطأ في مرماه لنادي مانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة.

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وفي الدقيقة الـ32، سجل اللاعب فيل فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ32.

مباراة مان سيتي ضد توتنهام - فيل فودين - 1

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني لنادي توتنهام في الدقيقة السبعين، ثم سجل اللاعب الإنجليزي جاك جريليش الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ82، قبل أن يتعادل اللاعب السويدي ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الـ90 من ضربة رأسية لنادي توتنهام.

وبعد المباراة، أصبح رصيد مانشستر سيتي 30 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد نادي توتنهام 27 نقطة في المركز الخامس.

مباراة مان سيتي ضد توتنهام - فيل فودين - 1

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