6 أهداف مثيرة تُنهي مباراة مان سيتي ضد توتنهام بالتعادل

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انتهت قمة مان سيتي ضد توتنهام قبل قليل بالتعادل بنتيجة 3- 3 بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان نادي توتنهام افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عبر اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة السادسة، ثم عاد اللاعب الكوري وسجل هدفًا بالخطأ في مرماه لنادي مانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة.
وفي الدقيقة الـ32، سجل اللاعب فيل فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ32.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني لنادي توتنهام في الدقيقة السبعين، ثم سجل اللاعب الإنجليزي جاك جريليش الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ82، قبل أن يتعادل اللاعب السويدي ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الـ90 من ضربة رأسية لنادي توتنهام.
وبعد المباراة، أصبح رصيد مانشستر سيتي 30 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد نادي توتنهام 27 نقطة في المركز الخامس.
سون يفتتح التسجيل لتوتنهام في شباك مانشستر سيتي من هجمة مرتدة مباغت#الدوري_الإنجليزي | #مانشسترسيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/08yFHrlwSb
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
مانشستر سيتي يعادل النتيجة بسرعة عن طريق الكوري سون خطأ في مرماه#الدوري_الإنجليزي | #مانشسترسيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/Mq7z2fINbK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
ضربة رأس رائعة من كولوسيفسكي تهدي توتنهام هدف التعادل #الدوري_الإنجليزي | #مانشسترسيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/b9P2mRP6Fz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023