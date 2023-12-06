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6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من الهند إلى مكة المكرمة

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من الهند إلى مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تأشيرات متنوّعة، تيسّر للمعتمرين القدوم من الهند إلى مكة المكرّمة.

6 تأشيرات ميسرة

وقال حساب الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “للمعتمرين من جمهورية الهند طرق ميسرة لأداء العمرة”، هناك 6 تأشيرات متنوعة، كالتالي:

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1- حجز باقة عمرة عبر منصة “نسك” الإلكترونية.

2- تأشيرة الزيارة الشخصية بدعوة من الأصدقاء والمعارف المواطنين السعوديين ويكون التقديم عبر هنا 

3- التأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو “شنغن”

4- التأشيرة الإلكترونية لـ: المقيمين في دول الخليج أو حاملي تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو “شنغن”

5- تأشيرة الزيارة العائلية من الأقارب المقيمين في السعودية عبر هنا 

6- تأشيرة المرور الإلكترونية: للمسافرين العابرين “جوًّا” عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس.

التصريح قبل القدوم

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الحج والعمرة، تنبيهًا مهمًّا بشأن استخراج التصريح قبل القدوم، مشددةً على ضرورة الالتزام باستخراج التصريح قبل القدوم، حيث يحقق ذلك التعاون، ويحفظ النظام.

 

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