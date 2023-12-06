6 خطوات لتحديث بيانات حساب المواطن من خلال التطبيق

يتيح برنامج حساب المواطن، إمكانية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من خلال التطبيق، للحصول على الدعم في حالة استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.

تحديث بيانات حساب المواطن عبر التطبيق

ويمكن تحديث بيانات حساب المواطن، من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:

أولاً تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات.

ثانياً تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثا اختيار أيقونة البيانات.

رابعاً تعديل البيانات المطلوبة.

مراجعة البيانات للتأكد من دقتها.

الخطوة الأخيرة تقديم طلب التحديث.

تسجيل المطلقة

وفي شأن متصل قالت خدمة المستفيدين إنه بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان) وفي حال عدم وجود تابعين لا بد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.