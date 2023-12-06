6 خطوات لتحديث بيانات حساب المواطن من خلال التطبيق مكة وجدة الأعلى حرارة بـ33 درجة.. والسودة الأدنى بـ3 مئوية المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل لأول مرة.. فرصتان لاختبار رخصتي التعليم العام والتخصصي لقطات لدفن أمير الكويت الراحل نواف الأحمد في مقبرة الصليبيخات مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل أمير الكويت وجموع المصلين يؤدون صلاة الجنازة على الشيخ نواف الأحمد مانشستر سيتي يُغادر إلى جدة 600 وظيفة في شركة النفط والغاز السعودية أرامكو الحصيني: كتلة باردة أصلها قطبي تؤثر على معظم المناطق
يتيح برنامج حساب المواطن، إمكانية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من خلال التطبيق، للحصول على الدعم في حالة استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.
ويمكن تحديث بيانات حساب المواطن، من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:
وفي شأن متصل قالت خدمة المستفيدين إنه بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان) وفي حال عدم وجود تابعين لا بد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.