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بعد استدعائهم لمعسكر الدوحة

6 نجوم يبحثون عن نهاية مثالية مع الأخضر

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
6 نجوم يبحثون عن نهاية مثالية مع الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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منح المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، فرصة مميزة لعدد من نجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ لإنهاء مسيرتهم مع الأخضر بشكل مثالي.

المنتخب السعودي يستعد لكأس آسيا

وأعلن مانشيني بالأمس، عن قائمة أولية ضمت 30 لاعبًا، لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2023، التي ستُقام في قطر، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 20 فبراير.

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المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

نجوم يستعد للمشاركة الأخيرة مع الأخضر

وضمت قائمة الأخضر عددًا من الأسماء التي يتوقع أن تكون النسخة الجديدة هي البطولة الآسيوية الأخيرة في مسيرتهم الدولية، نظرًا لتقدمهم في العمر، وفي مقدمتهم؛ سالم الدوسري صاحب الـ32 عامًا.

وخاض الدوسري 75 مباراة دولية، وسجل 21 هدفًا، وزميله علي البليهي صاحب الـ34 عامًا، الذي خاض 45 لقاء دولياً، بجانب حارس المرمى أحمد الكسار صاحب الـ32 عامًا، الذي استفاد من غياب محمد العويس للإصابة، لينضم للقائمة.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @fifaworldcup_ar

وستكون بطولة كأس آسيا 2023، فرصة أخيرة لحسن كادش صاحب الـ31 عامًا، حيث إنه لم يخض سوى 3 لقاءات مع الأخضر، وصالح الشهري صاحب الـ30 عامًا، الذي يطمح في ترك بصمة دولية جديدة.

كما يأمل فهد المولد صاحب الـ29 عامًا، في استعادة بريقه، والظهور بشكل مميز مع المنتخب السعودي، خاصة أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع مع الشباب حتى الآن، وتعرض مانشيني لانتقادات عديدة بسبب إلى قائمة الأخضر.

فهد المولد - الأخضر
المولد – المصدر @SaudiNT

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