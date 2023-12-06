6 نجوم يبحثون عن نهاية مثالية مع الأخضر

منح المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، فرصة مميزة لعدد من نجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ لإنهاء مسيرتهم مع الأخضر بشكل مثالي.

المنتخب السعودي يستعد لكأس آسيا

وأعلن مانشيني بالأمس، عن قائمة أولية ضمت 30 لاعبًا، لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2023، التي ستُقام في قطر، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 20 فبراير.

نجوم يستعد للمشاركة الأخيرة مع الأخضر

وضمت قائمة الأخضر عددًا من الأسماء التي يتوقع أن تكون النسخة الجديدة هي البطولة الآسيوية الأخيرة في مسيرتهم الدولية، نظرًا لتقدمهم في العمر، وفي مقدمتهم؛ سالم الدوسري صاحب الـ32 عامًا.

وخاض الدوسري 75 مباراة دولية، وسجل 21 هدفًا، وزميله علي البليهي صاحب الـ34 عامًا، الذي خاض 45 لقاء دولياً، بجانب حارس المرمى أحمد الكسار صاحب الـ32 عامًا، الذي استفاد من غياب محمد العويس للإصابة، لينضم للقائمة.

وستكون بطولة كأس آسيا 2023، فرصة أخيرة لحسن كادش صاحب الـ31 عامًا، حيث إنه لم يخض سوى 3 لقاءات مع الأخضر، وصالح الشهري صاحب الـ30 عامًا، الذي يطمح في ترك بصمة دولية جديدة.

كما يأمل فهد المولد صاحب الـ29 عامًا، في استعادة بريقه، والظهور بشكل مميز مع المنتخب السعودي، خاصة أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع مع الشباب حتى الآن، وتعرض مانشيني لانتقادات عديدة بسبب إلى قائمة الأخضر.