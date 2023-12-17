600 وظيفة في شركة النفط والغاز السعودية أرامكو

أعلنت الشركة السعودية للنفط والغاز (أرامكو) عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات: وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة :

محلل أول لإدارة أداء التخطيط.

استراتيجي الاتصالات المؤسسية الداخلية.

مستشار العقود.

مهندس الاختبارات غير المدمرة (NDT).

أخصائي العرض/الطلب العالمي على النفط.

غواص

شريك العميل / مستشار المؤسسة والإدارة / أخصائي المؤسسة والإدارة.

أخصائي نظام مهندس الحفر.

مهندس مشروع أول (هندسة الأجهزة).

مهندس ميناء.

أخصائي نظم مهندس بترول.

منسق الامتثال الميداني.

مستشار في المؤسسة والإدارة.

مهندس كهرباء.

مهندس تحت سطح البحر.

محلل التخطيط والأداء.

مدير الأصول المصب.

والمزيد من الوظائف …

طريقة التقديم:

الشركة توضح أن الطلبات متاحة عبر موقع التوظيف، للتقدم ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي.:

رابط التقديم – (اضغط هنا).