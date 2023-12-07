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بهدف تحسين تجربة المستفيد

7 مزايا لمنصة تأشيرة السعودية

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
7 مزايا لمنصة تأشيرة السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أبرز مزايا منصة تأشيرة السعودية، والتي تعد هوية حديثة تناسب دور المنصة الوطني في تمكين مستهدفات المملكة.

تحسين تجربة المستفيد

وقالت الوزارة، عبر منصة إكس: إن التأشيرة تأتي ضمن أتمتة أهم إجراءات التأشيرات بهدف تحسين تجربة المستفيد، فضلًا عن محرك بحث ذكي لتمكين المستفيد من معرفة التأشيرات المتاحة بسهولة ويسر، وتطوير خاصية تتبع طلب التأشيرة حيث تمكن المستفيد من معرفة حالة طلب التأشيرة.

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أنواع التأشيرات

وأكملت، أن التأشيرة مرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات وآلية التقديم عليها، وهي ملف شخصي محدث للمستخدم يسهل استعراض التأشيرات وإدارتها، فضلًا عن بناء منظومة متكاملة لرعاية المستفيدين تمكن المستخدم من تقديم الاستفسارات إضافة إلى خدمة التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بالمركز الموحد.

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