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7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ صباحاً
7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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يعاني مرضى الجيوب الأنفية، من مشاكل الحساسية خاصة في فصل الشتاء مع تدني الحرارة ونشاط الرياح السطحية.

وإليكم أبرز 9 نصائح طبية قد تساعد مرضى الجيوب الأنفية على مواجهة تغيرات الطقس، لاسيما في الشتاء، بحسب موقع ndtv.

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نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء

1. الاهتمام بالنظافة

حافظ على الممرات الأنفية نظيفة يمكن ضمان ذلك عن طريق تشغيل المياه عبر ممر الأنف كل يوم، في بداية اليوم مباشرة ، مرر بعض الماء عبر الممرات الأنفية لتنظيفها من المخاط. يمكنك أيضًا القيام بذلك قبل النوم ليلًا.

2. استنشاق البخار

يعد استنشاق البخار من أفضل الطرق لتنظيف مجرى الأنف، يساعد في إذابة المخاط الزائد ويتيح مرور الهواء بحرية، وما عليك سوى غلي لتر من الماء وإضافة الكافور إليه، واستنشق البخار لمدة 10-15 دقيقة، كررها بقدر ما تحتاج حتى تحصل على بعض الراحة.

3. رطب نفسك

اشرب المزيد والمزيد من الماء، الترطيب هو المفتاح للحفاظ على المخاط ضعيفًا ورقيقًا، وبهذه الطريقة لن يسد أنفك، وبالتالي يمنع التهاب الجيوب الأنفية.

4. تجنب البيئات الجافة

إذا كان لديك جهاز ترطيب في المنزل أو في العمل ، فقد يجفف ممراتك الأنفية، بهذه الطريقة ، يمكن أن يزداد خطر إصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية، تجنب الجلوس في بيئة رطبة لفترة طويلة.

5. كن لطيفا مع أنفك : لأن أنفك تعطيك وقتًا عصيبًا، فليس هناك عذر للتغلب عليه. إذا كنت تتعامل مع أنف مسدود، فكن لطيفًا معه، لا تضغط على أنفك بفركه بقوة. انفخها بلطف منخر واحد في كل مرة، يمكن أن يؤدي نفخ أنفك بقوة إلى تهيج أنفك إلى حد كبير.

6. النوم برأس مرتفع يستقر المخاط في الجيوب الأنفية ليلاً عند النوم ، وعندما تكون رأسك في مستوى منخفض، امنع ذلك بالنوم برأس مرتفع.

7. الأدوية الوقائية: إذا وصف طبيبك بعض الأدوية ، يجب أن تأخذها كإجراء وقائي قبل أن يصيبك التهاب الجيوب الأنفية، ولا يوصي الأطباء بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

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