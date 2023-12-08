8 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة 160.6 مليون ريال

نفذت اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 في سوق الأسهم السعودية “تداول” 8 صفقات خاصة على 3.2 مليون سهم.

تفاصيل الصفقات

وشملت الصفقات أسهم شركات الدواء وإس تي سي والحفر العربية والحمادي والبنك الأهلي السعودي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 160.6 مليون ريال.