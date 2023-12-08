8 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة 160.6 مليون ريال

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نفذت اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 في سوق الأسهم السعودية “تداول” 8 صفقات خاصة على 3.2 مليون سهم.
وشملت الصفقات أسهم شركات الدواء وإس تي سي والحفر العربية والحمادي والبنك الأهلي السعودي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 160.6 مليون ريال.
|م
|الشركة
|السعر
|الكمية المتداولة(سهم)
|القيمة المتداولة (ريال)
|1
|الدواء
|98.9
|33,000.00
|3,263,700.00
|2
|الدواء
|98.9
|67,000.00
|6,626,300.00
|3
|الحمادي
|60.2
|125,000.00
|7,525,000.00
|4
|الحمادي
|60.2
|110,434.00
|6,648,126.80
|5
|الحمادي
|60.2
|424,031.00
|25,526,666.20
|6
|الأهلي
|34.4
|300,000.00
|10,320,000.00
|7
|الحفر العربية
|182
|133,259.00
|24,253,138.00
|8
|إس تي سي
|38.2
|2,000,000.00
|76,400,000.00