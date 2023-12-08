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على 3.2 مليون سهم

8 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة 160.6 مليون ريال

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ مساءً
8 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة 160.6 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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نفذت اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 في سوق الأسهم السعودية “تداول” 8 صفقات خاصة على 3.2 مليون سهم.

تفاصيل الصفقات

وشملت الصفقات أسهم شركات الدواء وإس تي سي والحفر العربية والحمادي والبنك الأهلي السعودي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 160.6 مليون ريال.

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م الشركة السعر الكمية المتداولة(سهم) القيمة المتداولة (ريال)
1 الدواء 98.9 33,000.00 3,263,700.00
2 الدواء 98.9 67,000.00 6,626,300.00
3 الحمادي 60.2 125,000.00 7,525,000.00
4 الحمادي 60.2 110,434.00 6,648,126.80
5 الحمادي 60.2 424,031.00 25,526,666.20
6 الأهلي 34.4 300,000.00 10,320,000.00
7 الحفر العربية 182 133,259.00 24,253,138.00
8 إس تي سي 38.2 2,000,000.00 76,400,000.00

 

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