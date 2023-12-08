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الراسي قبالة السواحل اليمنية

8 ملايين دولار مساهمة إضافية من السعودية لمعالجة خطر خزان صافر

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
8 ملايين دولار مساهمة إضافية من السعودية لمعالجة خطر خزان صافر
المواطن - واس

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وقّع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالله الدردري، في مقر المركز بالرياض أمس، على مذكرة المساهمة المالية الإضافية المقدمة من المملكة العربية السعودية والبالغة 8 ملايين دولار أمريكي، لمعالجة الخطر القائم من خزان النفط (صافر) الراسي قبالة السواحل اليمنية.

ويأتي ذلك امتداداً للجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للتصدي للتهديد البيئي والاقتصادي الذي يشكله الخزان صافر على السواحل اليمنية وتحييد مخاطره المحتملة.

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