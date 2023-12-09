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تميز بتحقيق جملة من المنجزات

9 ملايين زائر يعيشون الترفيه في مناطق موسم الرياض

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
9 ملايين زائر يعيشون الترفيه في مناطق موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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قفزت أعداد زوار موسم الرياض لأكثر من 9 ملايين زائر؛ مما يدل على التسارع الكبير في ارتفاع أعداد تلك الزيارات، وحجم الإقبال الواسع على مناطق الموسم وفعالياته المتنوعة.

فعاليات مميزة

وتميزت فعاليات موسم الرياض المقامة تحت شعار Big Time بتحقيق جملة من المنجزات، في صور تكتمل فيها معادلة الخيارات الترفيهية، عبر فعاليات ومهرجانات نوعية، وافتتاح فعاليات جديدة ومتلاحقة في عدد من المناطق، أبرزها منطقة بوليفارد سيتي، التي تعد موقعًا باذخًا ومليئًا بخيارات الترفيه العالمية، إضافة إلى بوليفارد وورلد التي تضم عددًا من الثقافات العالمية، وفيا رياض المليئة بخيارات السينما والمقاهي والمطاعم والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى مجموعة من المناطق التي تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي فريد من نوعه.

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مسرحيات وأمسيات

وأقيمت في مناطق موسم الرياض منذ انطلاق فعالياته في أكتوبر الماضي مجموعة كبيرة من الفعاليات الاستثنائية تضمنت عددًا من المسرحيات، والأمسيات المتنوعة، إضافة إلى الوصلات الفنية العتيقة التي شهدتها مسارح الموسم، فضلًا عن الأمسيات الغنائية المتنوعة لعدد من الفنانين العرب سواء في المسارح أو المطاعم التي امتزجت فيها مذاقات الأطعمة بروح العزف والموسيقى، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: هنا.

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