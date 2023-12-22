90 دقيقة تفصل غوارديولا عن رقمين قياسيين

بات المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، قريبًا من تحقيق مزيد من الأرقام القياسية في مسيرته التدريبية، في حالة تتويجه مع مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023.

مانشستر سيتي ضد فلومينينسي

ويُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، اليوم الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

غوارديولا يسعى لتحقيق أرقام قياسية

وقاد غوارديولا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، ليُسجل مشاركة تاريخية في كأس العالم للأندية، ويطمح لمواصلة تألقه والفوز بالمونديال وتحقيق أرقام قياسية جديدة.

وفي حالة فوز مانشستر سيتي بلقب مونديال الأندية اليوم، سيصبح غوارديولا، أول مدرب في التاريخ يفوز بالبطولة 4 مرات، ويفض شراكته مع المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

كما أنه سيصبح أول مدير فني في التاريخ، يُتوج بلقب كأس العالم للأندية مع 3 فرق مختلفة، وذلك بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للفوز بالبطولة في نسختي 2009 و2011، وحصد اللقب مع بايرن ميونيخ في 2013.