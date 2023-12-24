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في 48 حيًا بالرياض والدمام والمدينة المنورة

90 يومًا مهلة لتسجيل العقارات في السجل العقاري

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
90 يومًا مهلة لتسجيل العقارات في السجل العقاري
المواطن - فريق التحرير

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دعتْ الهيئةُ العامة للعقار ملاك العقارات في 48 حي بمدينة الرياض والدمام والمدينة المنورة لتسجيل عقاراتهم في ” السجل العقاري “ابتداءً من اليوم الأحد الرابع والعشرين من ديسمبر 2023م الموافق 11 جمادى الآخرة 1445هـ، حتى نهاية اليوم الثامن والعشرين من مارس 2024م الموافق 18 رمضان 1445هـ.

التسجيل الأول للعقارات

وأكدتْ الهيئة أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء يتم عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية حيث يتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المالك).

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رحلة أعمال السجل

وأوضحت الهيئة بأنَّ هذه المرحلة تُعد  هي المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري وتشمل  46 حي بمدينة الرياض  هي : حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق ، الخير ، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة ،  النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية ، إضافة إلى حي واحد بمدينة الدمام هو  حي الشعلة ، وحي واحد في المدينة المنورة هو حي العاقول . حيث تضم هذه المرحلة أكثر من 368,565 ألف قطعة عقارية في المدن الثلاث، وأنَّ السجلات العقارية التي يبدأ إصدارها اليوم في هذه الأحياء تتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وجميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات التي تمت خلال الفترة الماضية.

مراكز الخدمة

وأوضحت الهيئة أنَّ  شركة ” السجل العقاري ” قد أكملت استعدادها لتسجيل العقارات عن طريق المنصة الإلكترونية أو زيارة المستفيدين لـ “مراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري” في رويال مول” بمدينة الرياض و في “البوابة الاقتصادية” في مدينة الدمام، و “فرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية سنتر” في المدينة المنورة طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، حيث تم تجهيز هذه المراكز لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أية استفسارات أو متابعة الطلبات، ولتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مراكز خدمة العملاء حجز موعد عن طريق  الموقع الرسمي للسجل العقاري.

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