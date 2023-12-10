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بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 73 شاملًا الدعم الإضافي

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 73 شاملًا الدعم الإضافي
المواطن - فريق التحرير

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بدأ حساب المواطن قبل قليل في إيداع الدعم المخصص للمستفيدين من الدفعة 73 استحقاق شهر ديسمبر شاملًا الدعم الإضافي، وفق التوجيه الملكي الكريم.

ونوه حساب المواطن في منشور عبر موقع إكس، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد العاشر من ديسمبر.

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الدعم الإضافي

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كان قد وجه بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة 3 شهور وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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