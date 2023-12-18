BMW تكشف عن آيكون نسختها الفاخرة من القوارب الكهربائية

كشفت صانعة السيارات الألمانية “بي إم دابليو” الستار عن إصدارها الجديد من القوارب الكهربائية النهارية، والذي يجمع بين الفخامة، وأحدث تقنيات المركبات، والتصميم المستدام.

أول مركبة بحرية كهربائية

وكان ذلك ثمرة ثاني تعاون بينها وبين شركة “ديزاين وركس” التابعة لها، وصانعة القوارب الفاخرة “تايد – TYDE”، بعد نجاح الإصدار السابق لأول مركبة بحرية كهربائية “ذا آيكون– The Icon”.

ويقدم الإصدار الجديد من قوارب “ذا آيكون” أول يخت فاخر مفتوح وصديق للبيئة مخصص للأفراد، ويتضمن تجربة جديدة للمستخدم، وابتكارات وتكنولوجيا سيارات متقدمة، وتصميمًا حداثيًا.

أول يخت فاخر مفتوح وصديق للبيئة

وأعرب “كريستوف بالين” الشريك المؤسس، والمدير الإداري لدى “تايد” عن الطموح الكامن وراء المشروع الجديد، قائلًا إن قارب “آيكون” يُظهر كيف يمكن للنقل البحري المستدام أن يصبح أنيقًا وفخمًا.

وتساهم “بي إم دابليو” في المشروع بتوفير مكونات القارب، وخبراتها في قطاع النقل الكهربائي بما يتماشى مع مفاهيم “تايد”، وجهودها التطويرية والإنتاجية والتسويقية، بينما يتولى استوديو “ديزاين وركس” التابع للمجموعة الألمانية أعمال التصميم.

مواصفات ذا آيكون

ويبلغ طول “ذا آيكون” 15 مترًا، ويتمتع بجميع الكماليات التي توفرها اليخوت التقليدية لكن من دون انبعاثات أثناء التشغيل، بينما يتمتع بتقنية التحليق فوق الماء، أو ما يطلق عليها آلية “الهيدروفويل”.

وبهذه التقنية يستقر القارب فوق زعانف مغمورة في المياه بينما يطفو على السطح، وتساعد في توفير قرابة 80% من استهلاك الطاقة، بجانب تمتعه بقيادة غاية في السلاسة حتى في المياه المضطربة.

فخامة اليخت

وبجانب المزايا التقنية، يتميز الجزء الداخلي من اليخت بأجواء غاية في الفخامة والإشراق، حيث يغمر الضوء الطبيعي الصالون من عدة زوايا مختلفة، الأمر الذي يعزز تجربة البقاء على متن القارب.

ويعد الإعلان عن اليخت الجديد الذي أصبح متاحًا للطلب في المؤتمر العالمي للمناخ “كوب 28” الذي انعقد هذا الشهر، خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة وتطورًا في تصميم اليخوت الفخمة، ومن المتوقع أن تسلم الوحدة الأولى منه في خريف عام 2024.