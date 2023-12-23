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Grok منصة إكس تنافس ChatGPT

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
Grok منصة إكس تنافس ChatGPT
المواطن - فريق التحرير

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بدأت خدمة Grok تصل العديد من مستخدمي منصة إكس حول العالم لتنافس بذلك ChatGPT أحد أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي.

خدمة Grok

وبحسب عبدالعزيز الحمادي فإن خدمة Grok وصلت مباشرة عبر التطبيق لينافس خدمة ChatGPT! بحيث بإمكان المستخدم فتح الخدمة مباشرة عبر تويتر في الجوال حيث يمكن الحديث والدردشة مع الذكاء الاصطناعي وتسأله عن أي شيء تريده وبشكل داعم للغة العربية!

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وتابع أن الجميل في خدمة Grok أنها مرتبطة بتويتر حيث يقوم بعرض التغريدات التي تدعم ما جاء في الإجابات بشكل مقارب مما يحدث في أداة bard من جوجل.

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أعلن في وقت سابق عن إطلاق نسخة تجريبية من تقنية Grok للمشتركين في خدمة +Premium داخل الولايات المتحدة.

وقال ماسك في تغريدة له على موقع “X” :”نسخة beta الاختبارية من تقنيات Grok باتت متاحة الآن لجميع المستفيدين من خدمات +Premium على شبكة X في الولايات المتحدة”.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وتجدر الإشارة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي Grok، تم تطويرها من قبل شركة “Xai” التابعة لإيلون ماسك، وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن هذه التقنيات ستكون قادرة على تقديم إجابات على جميع أسئلة المستخدمين تقريبًا.

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