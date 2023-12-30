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لتوفير تجربة لعب مثلى للاعبين

LG تكشف عن أول شاشة 4K بالعالم

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
LG تكشف عن أول شاشة 4K بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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تكشف شركة LG عن أحدث تشكيلة من شاشات الألعاب UltraGear OLED في معرض CES 2024، المصممة لتوفير تجربة لعب مثلى للاعبين.

أول شاشة من سلسلة UltraGear

تعد شاشة إل جي 32GS95UE أول شاشة من سلسلة UltraGear مزودة بخاصية معدل التحديث المزدوج Dual-Hz، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بنقرة واحدة بين دقة عرض قدرها 4K أو 3840 × 2160 بكسل بمعدل تحديث متحرك قدره 240 هرتز ودقة عرض قدرها Full HD أو 1920 × 1080 بكسل بمعدل تحديث متحرك قدره 480 هرتز.

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يتيح هذا الابتكار للاعبين التبديل بسهولة بين معدل التحديث ودقة العرض عبر نقرة واحدة، ليناسب نوع اللعبة التي يلعبونها. فيما يتعلق بالألعاب السريعة الوتيرة وألعاب الرماية، سيفضل اللاعبون اختيار معدل تحديث متحرك قدره 480 هرتز بدقة عرض قدرها 1080 بكسلًا، وفي حال الألعاب العادية التي لا تتطلب حركة سريعة وتركيزًا عاليًا يفضل اللاعبون اختيار معدل تحديث متحرك قدره 240 هرتز بدقة عرض قدرها 4K.

أهم مميزات شاشة LG

بالإضافة إلى خاصية (Dual-Hz)، تعتمد شاشة UltraGear على لوحة شاشة OLED بحجم قدره 32 بوصة، وزمن استجابة يصل إلى 0.03 ميلي/ الثانية (GtG) مما يساعد على التخلص من ضبابية الحركة، مع نسبة تباين تصل إلى 1500,000:1.

كما تدعم الشاشة التوافق مع تقنية FreeSync Premium Pro من AMD و G-SYNC من إنفيديا التي تعمل على جعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة بنحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب.

نظام صوتي ثلاثي الأبعاد

وتتميز الشاشة باللون والتباين الاستثنائيين اللذين تشتهر بهما تقنية OLED من شركة LG، كما تتمتع شاشة 32GS95UE بنظام صوتي ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية Pixel Sound ونظام صوت أمامي متكامل يضم مكبري صوت ودعم تقنية DTS Virtual:X. وتأتي مكبرات الصوت مخفية بذكاء خلف لوحة OLED نفسها، مما يلغي الحاجة إلى مكبرات صوت خارجية ويوفر مساحة مكتبية إضافية للاعب.

المزيد من التفاصيل ستكشف عنها LG في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في عام 2024 والمقرر أن ينطلق في المدة الواقعة بين 9 من يناير و 12 من يناير.

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