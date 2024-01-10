آبل تحصل على 2500 براءة اختراع أمريكية خلال 2023

حصلت شركة آبل على 2536 براءة اختراع في الولايات المتحدة العام الماضي، ولم تتفوق عليها سوى ست شركات أخرى، وفقاً لتقرير منصة “خدمات براءات الاختراع IFI”.

براءات الاختراع في 2023

وفي تصنيفها لأفضل 50 براءة اختراع في الولايات المتحدة في عام 2023، تظهر منصة “خدمات براءات الاختراع IFI” أن شركة آبل حصلت على 251 براءة اختراع إضافية من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدرها 11٪. أدى هذا إلى تقدم الشركة بمقدار مركز واحد في التصنيف السنوي لبراءات الاختراع.

سامسونغ تتفوق مجددا

وتفوقت شركة سامسونغ للإلكترونيات مرة أخرى على الكثير من الشركات الكبرى الأخرى بما في ذلك آبل، حيث حصلت على 6165 براءة اختراع في العام الماضي، في حين تفوقت شركة آبل على شركات مثل إل جي، وميكرون، وإنتل، وهواوي، وتويوتا، وغوغل، ومايكروسوفت، وبنك إنجلترا، وأمازون في عدد براءات الاختراع.

في سياق متصل، تكشف تصنيفات “منصة براءات الاختراع IFI” لعام 2023، عن أكبر حاملي براءات الاختراع في العالم من خلال النظر في جميع براءات الاختراع التي تمتلكها الشركات حالياً. وفي هذه التصنيفات، تحتل شركة آبل المركز 51 مع 21,407 براءة اختراع نشطة. وتعد باناسونيك حالياً الشركة الرائدة عالمياً في مجال براءات الاختراع النشطة، بإجمالي 94,341 براءة اختراع، متفوقة بذلك على سامسونغ التي تمتلك 92,593 براءة اختراع.