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توفر مرونة في إدارة السيولة لدى المستفيدين

آثار إيجابية متوقعة من إقرار قواعد مناطق الإيداع

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
آثار إيجابية متوقعة من إقرار قواعد مناطق الإيداع
المواطن - فريق التحرير

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استعرض متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، الأثر الإيجابي المتوقع من إقرار القواعد المنظمة لمناطق الإيداع.

مرونة وسيولة

وقال الحربي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية اليوم السبت إن وجود مناطق الإيداع ودخول السلع فيها بدون رسوم وضرائب توفر مرونة في إدارة السيولة لدى المستفيدين.

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وتابع أن هذه المناطق توفر سيولة في العمليات اللوجستية، كما تحسن التشغيل للشركات، كما يمكن للمستثمر الأجنبي الاستفادة من هذه المناطق بدون وجود سجل تجاري، لافتًا إلى أنه سيتم العمل بهذه المناطق في وقت قريب.

قواعد منظمة

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أصدرت القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة، والتي تهدف إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها وتوضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق.

 

 

 

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