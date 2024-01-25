آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني غدًا

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سيكون الطلاب والمعلمون على موعد مع آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام اليوم الخميس.
وتكون الإجازة المطولة على مدار 3 أيام هي الجمعة والسبت والأحد، حيث يعود الطلاب لمقاعد الدراسة صباح الاثنين المقبل.
وسيشهد الفصل الدراسي الثاني إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم 12/08/1445 الموافق 22/02/2024.
وحسب التقويم الدراسي، يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 03/03/2024، فيما ستكون إجازة عيد الفطر المبارك يوم 28/03/2024 وستكون العودة بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم 15/04/2024 إن شاء الله فيما ستكون أول إجازة نهاية أسبوع مطولة للطلاب في الفصل الدراسي الثالث من يوم 02/05/2024.
أما بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم فستكون يوم 10/06/2024.