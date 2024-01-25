Icon

لقطات لصقيع جبل اللوز بتبوك Icon بدر رجب يزين سماء السعودية الليلة Icon آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني غدًا Icon الإخلاء الطبي ينقل 3 حالات طبية حرجة لمواطنين من مصر إلى السعودية Icon بدِّل المشروبات الغازية والسكرية بالماء Icon تصوير الأشخاص في الأماكن العامة جريمة Icon لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن مع بدء الخطاب الإسرائيلي Icon العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة إيل-76 Icon أرقام تبين الجهود المكثفة لمعالجة التشوهات البصرية في الخبراء Icon السعودية تعتلي عرش الريادة واستشراف المستقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
على مدار 3 أيام

آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني غدًا

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سيكون الطلاب والمعلمون على موعد مع آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام اليوم الخميس.

وتكون الإجازة المطولة على مدار 3 أيام هي الجمعة والسبت والأحد، حيث يعود الطلاب لمقاعد الدراسة صباح الاثنين المقبل.

قد يهمّك أيضاً
التدريب التقني يعلن عن برامج لكافة أفراد المجتمع بمكافأة شهرية

التدريب التقني يعلن عن برامج لكافة أفراد المجتمع بمكافأة شهرية

شهد العماني تبتكر عصا ونظارة ذكية لمساعدة المكفوفين

شهد العماني تبتكر عصا ونظارة ذكية لمساعدة المكفوفين

إجازات أخرى

وسيشهد الفصل الدراسي الثاني إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم 12/08/1445 الموافق 22/02/2024.

بداية الفصل الدراسي الثالث

وحسب التقويم الدراسي، يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 03/03/2024، فيما ستكون إجازة عيد الفطر المبارك يوم 28/03/2024 وستكون العودة بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم 15/04/2024 إن شاء الله فيما ستكون أول إجازة نهاية أسبوع مطولة للطلاب في الفصل الدراسي الثالث من يوم 02/05/2024.

أما بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم فستكون يوم 10/06/2024.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد 
السعودية اليوم

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار
السوق

ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على...

السوق
إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم...

السعودية اليوم
القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر
أخبار رئيسية

القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة...

أخبار رئيسية
الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار
الرياضة

الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى...

الرياضة