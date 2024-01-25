آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني غدًا

سيكون الطلاب والمعلمون على موعد مع آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام اليوم الخميس.

وتكون الإجازة المطولة على مدار 3 أيام هي الجمعة والسبت والأحد، حيث يعود الطلاب لمقاعد الدراسة صباح الاثنين المقبل.

إجازات أخرى

وسيشهد الفصل الدراسي الثاني إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم 12/08/1445 الموافق 22/02/2024.

بداية الفصل الدراسي الثالث

وحسب التقويم الدراسي، يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 03/03/2024، فيما ستكون إجازة عيد الفطر المبارك يوم 28/03/2024 وستكون العودة بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم 15/04/2024 إن شاء الله فيما ستكون أول إجازة نهاية أسبوع مطولة للطلاب في الفصل الدراسي الثالث من يوم 02/05/2024.

أما بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم فستكون يوم 10/06/2024.