آخر التطورات في قضية النصر ضد بيتروس

علق القانوني الرياضي أحمد الأمير على حقيقة ما تردد حول صدور قرار من محكمة “كاس” في قضية اللاعب البرازيلي بيتروس مع ناديه السابق النصر.

وقال الأمير عبر حسابه في منصة “إكس”: “لم يصدر إلى اللحظة أي قرار من محكمة كاس في قضية بيتروس ضد النصر، ولم يصل لطرفي القضية أي إخطار بخصوص الوصول إلى قرار من قبل كاس”.

وأضاف: “كذلك أي شخص حتى لو كان محامي أي طرف في أي قضية في كاس لا يستطيع أن يصل إلى موعد نهائي محدد لإصدار الحكم أو القرار في قضيته!”.

أما القانوني الرياضي أحمد الشيخي فكان قال: “وصلت محكمة CAS لقرارها النهائي بقضية النصر واللاعب بيتروس، وسيصل القرار رسميًّا إلى الأطراف قريبًا، يذكر أن FIFA حكم لبيتروس بـ9.5 ملايين، وغرامة تأخير تتكرر شهريًّا منذ 18 شهرًا قدرها حوالي 40 ألفًا”.

وتابع: “تفاصيل القضية وعلاقة نادي الفتح بها موضحة بالتغريدة المقتبسة أدناه- كل التوفيق للنصر ولجميع أنديتنا”.

#للتوضيح – لم يصدر الى اللحظة أي قرار من محكمة #كاس في قضية #بيتروس ضد #النصر – ولم يصل لطرفي القضية أي اخطار بخصوص الوصول الى قرار من قبل #كاس – كذلك أي شخص حتى لو كان محامي أي طرف في أي قضية في #كاس لا يستطيع أن يصل الى موعد نهائي محدد لاصدار الحكم أو القرار في قضيته !… — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) January 8, 2024