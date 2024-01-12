آخر تطورات إصابة نجمي المنتخب السعودي قبل مواجهة عُمان

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دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الجمعة، أولى حصصه التدريبية استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا 2023.
وسيبدأ الأخضر مواجهاته الآسيوية يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة المنتخب العماني في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب خليفة الدولي.
وواصل كل من أيمن يحيى وعباس الحسن نجمي النصر والأخضر برنامجهما العلاجي.
وتُقام منافسات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا في قطر، بداية من اليوم، وحتى العاشر من شهر فبراير المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة التي أُقيمت في الإمارات 2019.