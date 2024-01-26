آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورة

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أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة أن نهاية شهر رجب الحالي لعام 1445 هو آخر موعد لاستقبال طلبات تصريح إسكان الحجاج الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج بالمدينة المنورة.
ودعت اللجنة مُلّاك المنازل الراغبين بالحصول على التصريح إلى سرعة مراجعة اللجنة والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوب توفرها لاستكمال إجراءات إصدار التصاريح.