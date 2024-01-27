عوائد السياحة البيئية سترتفع نحو 30% سنويًا هل يحضر نيمار افتتاح ملعب الهلال؟ آرسنال ويوفنتوس يسعيان لضم سافيتش لقطات مثيرة من فورمولا الدرعية بعدسة “المواطن” إحباط تهريب 380 كيلو قات وضبط 20 ألف قرص أمفيتامين في الشرقية وجازان رحيل كلوب قد يُقرب محمد صلاح من دوري روشن تفاصيل 9 تطبيقات مميزة في هاكثون المسؤولية المجتمعية موعد مباراة الأهلي اليوم ضد ووهان والقنوات الناقلة الخواضة ممنوعة لـ 4 فئات مرضية روما يستهدف التعاقد مع كلوب
يُقدم النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليحظى باهتمام أكثر من ناد أوروبي.
وأكد موقع bolanarede البرتغالي، اليوم السبت، أن ناديي يوفنتوس وآرسنال يرغبان في تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع سافيتش، حيث يُعد النجم الهلالي واحدًا من أفضل اللاعبين في دوري روشن السعودي.
ولفت الموقع البرتغالي، نقلًا على مصدر خاص، إلى أن نادي آرسنال كان مهتماً بالتعاقد مع سافتيش في الصيف، ويسعى لضمه بالميركاتو الشتوي، ووضع أسماء بديلة، وهم؛ مارتن زوبيميندي وإزيكيل فرنانديز.
وأوضح أن العائق في ضم النجم الكرواتي، هو الراتب السنوي الذي يتقاضاه حاليًا، والذي يصل إلى 40 مليون دولار، وشدد المصدر على صعوبة توصل آرسنال إلى اتفاق مع اللاعب الهلالي بشأن الراتب.
وانضم سافيتش صاحب الـ28 عامًا، إلى الهلال في الميركاتو الصيفي قادمًا من لاتسيو الإيطالي، وشارك معه في 16 مباراة بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.
على الجانب الآخر، يُقدم الهلال بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 53 نقطة من 19 مباراة، حيث نجح في الفوز 17 مرة وتعادل مرتين ولم يخسر.