آرسنال ويوفنتوس يسعيان لضم سافيتش

يُقدم النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليحظى باهتمام أكثر من ناد أوروبي.

سافيتش هدفًا لآرسنال ويوفنتوس

وأكد موقع bolanarede البرتغالي، اليوم السبت، أن ناديي يوفنتوس وآرسنال يرغبان في تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع سافيتش، حيث يُعد النجم الهلالي واحدًا من أفضل اللاعبين في دوري روشن السعودي.

ولفت الموقع البرتغالي، نقلًا على مصدر خاص، إلى أن نادي آرسنال كان مهتماً بالتعاقد مع سافتيش في الصيف، ويسعى لضمه بالميركاتو الشتوي، ووضع أسماء بديلة، وهم؛ مارتن زوبيميندي وإزيكيل فرنانديز.

وأوضح أن العائق في ضم النجم الكرواتي، هو الراتب السنوي الذي يتقاضاه حاليًا، والذي يصل إلى 40 مليون دولار، وشدد المصدر على صعوبة توصل آرسنال إلى اتفاق مع اللاعب الهلالي بشأن الراتب.

وانضم سافيتش صاحب الـ28 عامًا، إلى الهلال في الميركاتو الصيفي قادمًا من لاتسيو الإيطالي، وشارك معه في 16 مباراة بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

الهلال في دوري روشن

على الجانب الآخر، يُقدم الهلال بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 53 نقطة من 19 مباراة، حيث نجح في الفوز 17 مرة وتعادل مرتين ولم يخسر.