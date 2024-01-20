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في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي

آرسنال يستعيد ذاكرة الانتصارات بخماسية في كريستال بالاس

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٩ مساءً
آرسنال يستعيد ذاكرة الانتصارات بخماسية في كريستال بالاس
المواطن - محمد سمعه

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استعاد الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال، ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على نادي كريستال بالاس بخماسية دون رد عصر اليوم في الجولة الـ21.

آرسنال ضد كريستال بالاس

وكان الجانرز سجل هدفين في الشوط الأول عبر كل من “جابرييل ماجاليس” و “دين هندرسون” حارس كريستال بالاس بالخطأ في مرماه في الدقيقتين الـ 11 والـ38.

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وفي الشوط الثاني، سجل البلجيكي لياندرو تروسارد الهدف الثالث للجانرز في الدقيقة الـ60، ثم في الدقيقتين الـ 93 والـ96 سجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي هدفين، لينتهي اللقاء بفوز الجانرز بخماسية دون رد.

وبعد المباراة، أصبح رصيد آرسنال 43 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 21 نقطة في المركز الـ14.

آرسنال

وتُستكمل مباريات الجولة الـ21 اليوم بإقامة لقاء نوتنغهام فورست ضد برينتفورد في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

بينما غدًا تُقام مباراتا شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد، وبورنموث ضد ليفربول.

وتُختتم مواجهات الجولة الـ21 بلقاء بين برايتون وولفرهامبتون بعد غد الاثنين.

 

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