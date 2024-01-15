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يتم خصم المكافأة عن غياب كل يوم

آلية الغياب في دورات هدف والاستبعاد في هذه الحالة

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٨ مساءً
آلية الغياب في دورات هدف والاستبعاد في هذه الحالة
المواطن - فريق التحرير

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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، أنه في حال الغياب يتم خصم المكافأة عن غياب كل يوم ويستبعد المتدرب من البرنامج في حال تجاوز غيابه 10% خلال دورتين مالية خلال مدة التدريب.

جاء ذلك ردًّا من صندوق هدف على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، مساء اليوم الاثنين.

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دعم هدف

ويقدم هدف عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في كافة الأنشطة والقطاعات والمهن؛ ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، وبرنامج التوجيه والإرشاد المهني (سُبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.

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