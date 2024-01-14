Icon

ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء بنجلاديش Icon منتخب مصر يتفوق على موزمبيق بهدف في الشوط الأول Icon إنقاذ 6 أشخاص في حريق مبنى بالطائف ولا إصابات Icon صبر بايدن على نتنياهو بدأ ينفد Icon عضو مجلس إدارة النصر ردًّا على استبعاد نواف العقيدي: والله عيب ! Icon لقطات من افتتاح السرب الـ 17 بقاعدة الملك سعود Icon من سيكون حارس المنتخب السعودي الأساسي ضد عُمان ؟ Icon آلية وشروط تسجيل المستقل في حساب المواطن Icon ثلاثية تُهدي الفوز لـ الإمارات ضد هونغ كونغ Icon المرور يضبط 1337 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجب إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية

آلية وشروط تسجيل المستقل في حساب المواطن

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٥ مساءً
آلية وشروط تسجيل المستقل في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعاد حساب المواطن التذكير أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن زيارة الحساب (ملف المستفيد- إدارة المرفقات)، وفي حال تم إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

ترامب يسخر من بايدن بفيديو دار المسنين

ترامب يسخر من بايدن بفيديو دار المسنين

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

التسجيل في حساب المواطن

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح!
صحة وطب‎

مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح!

صحة وطب‎
مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء برئاسة ولي العهد
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة...

أخبار رئيسية
لقطات جوية حديثة لمشروع ذا لاين
أخبار رئيسية

لقطات جوية حديثة لمشروع ذا لاين

أخبار رئيسية
لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع البحر الأحمر
السعودية اليوم

لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع...

السعودية اليوم
التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا
الرياضة

التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا

الرياضة
لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي
صحة وطب‎

لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى...

صحة وطب‎
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع بوريل وهانكي
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في...

السعودية اليوم
جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة الاتحاد
الرياضة

جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة...

الرياضة