ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء بنجلاديش منتخب مصر يتفوق على موزمبيق بهدف في الشوط الأول إنقاذ 6 أشخاص في حريق مبنى بالطائف ولا إصابات صبر بايدن على نتنياهو بدأ ينفد عضو مجلس إدارة النصر ردًّا على استبعاد نواف العقيدي: والله عيب ! لقطات من افتتاح السرب الـ 17 بقاعدة الملك سعود من سيكون حارس المنتخب السعودي الأساسي ضد عُمان ؟ آلية وشروط تسجيل المستقل في حساب المواطن ثلاثية تُهدي الفوز لـ الإمارات ضد هونغ كونغ المرور يضبط 1337 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
أعاد حساب المواطن التذكير أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن زيارة الحساب (ملف المستفيد- إدارة المرفقات)، وفي حال تم إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك.
حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.