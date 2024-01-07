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آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض : صاحب سيرة عطرة وخلق رفيع

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٥ مساءً
آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض : صاحب سيرة عطرة وخلق رفيع
المواطن - فريق التحرير

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نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشيخ منصور بن محمد آل مزيد مؤذن الجامع الكبير في الرياض.

وقال آل الشيخ : ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الشيخ منصور بن محمد آل مزيد مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) في وسط مدينة الرياض، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وجزاه الله كل خير على ما قدّم، فقد كان رحمه الله صاحب سيرة عطرة، وخلق رفيع، أفنى حياته في رفع الأذان سنوات طويلة.

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وتابه وزير الشؤون الإسلامية : أقدم العزاء الصادق والمواساة لأسرته وأبنائه وإخوانه ومحبيه، وأسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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