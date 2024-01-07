خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر قياس العصيمي يكشف تفاصيل العرض الهلالي لضم متعب الحربي مانشيني يطبق تمارين تكتيكية مكثفة ضبط مسافر حاول دخول السعودية بوثيقة سفر مزورة الهلال يُنافس الاتحاد على ضم محمد صلاح مساند: استقدام العمالة المنزلية في 8 دقائق شهادة التطعيمات الإلكترونية تسهم في مكافحة الأمراض فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض : صاحب سيرة عطرة وخلق رفيع غاياردو يسعى لتصحيح الأخطاء في معسكر دبي
نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشيخ منصور بن محمد آل مزيد مؤذن الجامع الكبير في الرياض.
وقال آل الشيخ : ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الشيخ منصور بن محمد آل مزيد مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) في وسط مدينة الرياض، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وجزاه الله كل خير على ما قدّم، فقد كان رحمه الله صاحب سيرة عطرة، وخلق رفيع، أفنى حياته في رفع الأذان سنوات طويلة.
وتابه وزير الشؤون الإسلامية : أقدم العزاء الصادق والمواساة لأسرته وأبنائه وإخوانه ومحبيه، وأسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.