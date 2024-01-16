أبرز العقوبات الموقعة على نجوم صنعوا أزمات في المنتخب السعودي

على مر التاريخ، تلقى العديد من نجوم المنتخب السعودي العديد من العقوبات الانضباطية؛ وذلك بسبب أزمات صنعوها خلال فترة تواجدهم مع المنتخب؛ إما في تصفيات كأس أمم آسيا أو في بطولة كأس الخليج أو في استحقاقات أخرى.

أبرز العقوبات

وبعد أزمة استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأخضر المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2023 أبرزهم سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي، أُعيد إلى الأذهان أبرز الأزمات التي تسببت في عقوبات انضباطية لنجوم سابقين مثلوا الأخضر.

البداية كانت بإيقاف يوسف الثنيان وفهد الهريفي لمدة عامين واستبعاد من المشاركة في كأس الخليج عام 1992.

شطب سعيد العويران ومنعه من المشاركة مع المنتخبات السعودية لسوء سلوكه في تصفيات كأس أمم آسيا 1996.

إيقاف واستبعاد خميس العويران من كأس القارات في عام 1999 بقرار انضباطي.

شطب الحارس عساف القرني حارس مرمى نادي الاتحاد الأسبق من منتخب السعودية للشباب في مونديال الإمارات 2003 بسبب قوله عذر غير حقيقي لغيابه وقتها.

في عام 2004 تم إيقاف محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق حتى نهاية الموسم بعد أن تلقى بطاقة حمراء وطرد مرتين في مباراتين في بطولة خليجي 17.

تعرض خالد عزيز نجم الهلال الأسبق للإيقاف حتى نهاية الموسم وذلك بسبب مغادرته معسكر المنتخب السعودي بدون إذن في 2007.

استبعاد حسن معاذ لاعب الشباب الأسبق من المشاركة مع المنتخب السعودي في 2009 بسبب تأخره في الانضمام لمعسكر الأخضر.

إيقاف الثلاثي شايع شراحيلي وفهد المولد وعبدالفتاح عسيري بسبب الخروج من معسكر المنتخب السعودي بدون إذن في عام 2015.

استبعاد وليد باخشوين وسالم الدوسري بسبب تأخرهما في الانضمام لمعسكر المنتخب السعودي في جدة عام 2016.

كما تم استبعاد نايف هزازي من معسكر المنتخب السعودي لخروجه بدون إذن في عام 2016.

إيقاف مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد لمدة 60 يومًا لعدم استجابة استدعاء المنتخب السعودي الأولمبي في عام 2022.