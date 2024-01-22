أبشر: احذروا عمليات الاحتيال والروابط المشبوهة

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أكدت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، ضرورة عدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات تزعم تسهيل الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمين، ومشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة أو شخص، والمحافظة على سريتها، حماية لخصوصيتهم وتجنبًا لتعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك عبر الحملة التوعوية المستمرة على مدار العام تحت شعار (لا يستغلونك).
وحذرت المنصة من زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة، مؤكدةً التعامل مع الحسابات الرسمية لها من خلال موقعها الرسمي هنا، أو عبر تطبيقها على متاجر التطبيقات الرسمية، حيث يمكن تغيير الرقم السري عبر موقع أبشر الرسمي، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية واختيار “إعادة إنشاء كلمة المرور”، وتغيير رقم الجوال من الموقع أو من أجهزة أبشر للخدمة الذاتية واختيار “تغيير رقم الجوال”.