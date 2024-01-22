Icon

هيئة الصحفيين تنظر في طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة Icon خطة آمنة وفعالة للخروج من مصيدة الديون Icon بشرى كربوبي أول حكمة عربية تُدير مباراة في كأس أمم إفريقيا Icon النساء في سن 40 الأكثر عرضة لحصوات المرارة Icon روبوت دردشة ذكي يشتم شركة توصيل وعميل Icon سقوط غينيا بيساو ضد نيجيريا بهدف Icon أبشر: احذروا عمليات الاحتيال والروابط المشبوهة Icon غينيا الإستوائية تُمطر شباك كوت ديفوار صاحبة الأرض برباعية مُدوية Icon قوة الأفكار ترتقي بمستوى الشراكات في منتدى الألكسو للأعمال  Icon منتخب قطر يحقق العلامة الكاملة بهزيمة الصين بهدف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا تزوروا أو تسجلوا الدخول في مواقع غير آمنة

أبشر: احذروا عمليات الاحتيال والروابط المشبوهة

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٤ مساءً
أبشر: احذروا عمليات الاحتيال والروابط المشبوهة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، ضرورة عدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات تزعم تسهيل الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمين، ومشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة أو شخص، والمحافظة على سريتها، حماية لخصوصيتهم وتجنبًا لتعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك عبر الحملة التوعوية المستمرة على مدار العام تحت شعار (لا يستغلونك).

تحذير من أبشر

وحذرت المنصة من زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة، مؤكدةً التعامل مع الحسابات الرسمية لها من خلال موقعها الرسمي هنا، أو عبر تطبيقها على متاجر التطبيقات الرسمية، حيث يمكن تغيير الرقم السري عبر موقع أبشر الرسمي، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية واختيار “إعادة إنشاء كلمة المرور”، وتغيير رقم الجوال من الموقع أو من أجهزة أبشر للخدمة الذاتية واختيار “تغيير رقم الجوال”.

قد يهمّك أيضاً
“المواطن” توثق لحظات التتويج على منصة Joy awards

“المواطن” توثق لحظات التتويج على منصة Joy awards

صندوق الاستثمارات يضخ ملايين الدولارات في بطولات السباق الكهربائية

صندوق الاستثمارات يضخ ملايين الدولارات في بطولات السباق الكهربائية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف
جاياردو يكشف السبب وراء سفر بنزيما إلى مدريد
الرياضة

جاياردو يكشف السبب وراء سفر بنزيما إلى...

الرياضة
تحول في وجهة بانيغا الجديدة
الرياضة

تحول في وجهة بانيغا الجديدة

الرياضة
مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم من قرروا المغادرة
الرياضة

مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم...

الرياضة
البنتاجون يحقق في أزمة إخفاء دخول أوستن المستشفى
العالم

البنتاجون يحقق في أزمة إخفاء دخول أوستن...

العالم
وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك
وظائف

وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك

وظائف
توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34 %
السوق

توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة...

السوق
حساب المواطن : حذف التابع يؤثر على المتقدم الرئيسي
حساب المواطن

حساب المواطن : حذف التابع يؤثر على...

حساب المواطن