Icon

رياح شديدة لمدة 9 ساعات على منطقة المدينة المنورة Icon أبل تحذر عملاءها من تأثير الطقس البارد على هواتف آيفون Icon بدء إيداع الدفعة 74 من حساب المواطن شاملة الدعم الإضافي Icon ميتا تقرر منع المحتوى السام عن المراهقين Icon متى يشارك وسام أبو علي في أول تدريب له مع الأهلي المصري ؟ Icon أسعار النفط تعود للصعود مجددًا Icon 6 لقطات جمالية لـ ضباب الباحة Icon توضيح من مساند بشأن تكلفة نقل الخدمات والحد الأعلى للتكلفة Icon كشف حقيقة مرض وزير الدفاع الأمريكي وسبب دخوله المستشفى Icon مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية في الإكوادور خلال بث مباشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
يؤثر بشكل خطير على البطارية

أبل تحذر عملاءها من تأثير الطقس البارد على هواتف آيفون

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
أبل تحذر عملاءها من تأثير الطقس البارد على هواتف آيفون
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

يمكن أن يتسبب الطقس الشديد في حدوث مشكلات لجهاز آيفون iPhone الخاص بك، سواء في درجات حرارة مرتفعة أو كانت هناك برودة شديدة، وتشهد الكثير من المناطق حول العالم درجات حرارة منخفضة تصل لدرجة التجمد والثلوج.

تأثير درجات الحرارة على أجهزة آيفون

وضربت عاصفة شتوية ثلجية في أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا أيضًا، ويمكن أن تؤثر تلك الظروف المناخية على جهاز آيفون iPhone، وتؤثر درجات الحرارة المنخفضة بشكل خطير على البطارية.

قد يهمّك أيضاً
وزير الدفاع الأمريكي يتعرض لوعكة ويدخل المستشفى سرًّا

وزير الدفاع الأمريكي يتعرض لوعكة ويدخل المستشفى سرًّا

جيسوس يسعى لاستغلال فترة التوقف

جيسوس يسعى لاستغلال فترة التوقف

وأفاد تقرير صحيفة “ذا صن” بأنه لا تتفاجأ إذا لاحظت أن البطارية تنخفض بشكل أسرع بكثير من المعتاد، في هذا الوقت البارد، وهذا يعني أن بطارية جهاز iPhone الخاص بك لم تعد قادرة على العمل بشكل صحيح بعد الآن. ونتيجة لذلك، قد يتباطأ جهاز iPhone أيضًا لأن البطارية لا تستطيع مواكبة مستويات الأداء العالية التي تحققها عادةً.

الطقس البارد وأجهزة آيفون

تقول Apple: “إن استخدام جهاز iOS أو iPadOS في ظروف شديدة البرودة خارج نطاق التشغيل الخاص به قد يؤدي إلى تقصير عمر البطارية مؤقتًا وقد يتسبب في إيقاف تشغيل جهازك، وسيعود عمر البطارية إلى وضعه الطبيعي عندما تعيد جهازك إلى درجات الحرارة المعتادة”.

توصي شركة Apple باستخدام جهاز iPhone الخاص بك في درجات حرارة محيطة لا تقل عن 32 درجة مئوية. ولا ينبغي تخزينه في درجة حرارة أقل من -20 درجة مئوية.

تحذيرات شركة أبل

تحذر شركة Apple من استخدام مصدر حرارة خارجي على جهاز الآيفون iPhone، بغض النظر عما إذا كان الجو باردًا أو حتى رطبًا. وبدلًا من ذلك، توصي شركة Apple ببساطة بنقله إلى مكان أكثر دفئًا. على سبيل المثال، قد يعني ذلك ببساطة إحضاره إلى الداخل إذا كنت بالخارج، أو وضعه في جيبك.

وحذرت أبل عملائها، قائلة: “لا تقم مطلقًا بتسليط مصادر الحرارة، مثل مجففات الشعر أو أجهزة التدفئة مباشرة على الآيفون الخاص بك وإلا فقد تلحق به أضرارًا جسيمة. بدلًا من ذلك، انقله إلى منطقة أكثر دفئًا وكن صبورًا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم