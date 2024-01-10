أبل تحذر عملاءها من تأثير الطقس البارد على هواتف آيفون

يمكن أن يتسبب الطقس الشديد في حدوث مشكلات لجهاز آيفون iPhone الخاص بك، سواء في درجات حرارة مرتفعة أو كانت هناك برودة شديدة، وتشهد الكثير من المناطق حول العالم درجات حرارة منخفضة تصل لدرجة التجمد والثلوج.

تأثير درجات الحرارة على أجهزة آيفون

وضربت عاصفة شتوية ثلجية في أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا أيضًا، ويمكن أن تؤثر تلك الظروف المناخية على جهاز آيفون iPhone، وتؤثر درجات الحرارة المنخفضة بشكل خطير على البطارية.

وأفاد تقرير صحيفة “ذا صن” بأنه لا تتفاجأ إذا لاحظت أن البطارية تنخفض بشكل أسرع بكثير من المعتاد، في هذا الوقت البارد، وهذا يعني أن بطارية جهاز iPhone الخاص بك لم تعد قادرة على العمل بشكل صحيح بعد الآن. ونتيجة لذلك، قد يتباطأ جهاز iPhone أيضًا لأن البطارية لا تستطيع مواكبة مستويات الأداء العالية التي تحققها عادةً.

الطقس البارد وأجهزة آيفون

تقول Apple: “إن استخدام جهاز iOS أو iPadOS في ظروف شديدة البرودة خارج نطاق التشغيل الخاص به قد يؤدي إلى تقصير عمر البطارية مؤقتًا وقد يتسبب في إيقاف تشغيل جهازك، وسيعود عمر البطارية إلى وضعه الطبيعي عندما تعيد جهازك إلى درجات الحرارة المعتادة”.

توصي شركة Apple باستخدام جهاز iPhone الخاص بك في درجات حرارة محيطة لا تقل عن 32 درجة مئوية. ولا ينبغي تخزينه في درجة حرارة أقل من -20 درجة مئوية.

تحذيرات شركة أبل

تحذر شركة Apple من استخدام مصدر حرارة خارجي على جهاز الآيفون iPhone، بغض النظر عما إذا كان الجو باردًا أو حتى رطبًا. وبدلًا من ذلك، توصي شركة Apple ببساطة بنقله إلى مكان أكثر دفئًا. على سبيل المثال، قد يعني ذلك ببساطة إحضاره إلى الداخل إذا كنت بالخارج، أو وضعه في جيبك.

وحذرت أبل عملائها، قائلة: “لا تقم مطلقًا بتسليط مصادر الحرارة، مثل مجففات الشعر أو أجهزة التدفئة مباشرة على الآيفون الخاص بك وإلا فقد تلحق به أضرارًا جسيمة. بدلًا من ذلك، انقله إلى منطقة أكثر دفئًا وكن صبورًا”.