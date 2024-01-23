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ستوفر أداءً أسرع مقارنةً بالجيل الحالي

أبل تقترب من إطلاق أجهزة آيباد وماك بوك آير جديدة

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٨ مساءً
أبل تقترب من إطلاق أجهزة آيباد وماك بوك آير جديدة
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم شركة أبل إطلاق عدة أجهزة جديدة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024 الجاري، والذي ستوفر أداءً أسرع مقارنةً بالجيل الحالي.

آيباد آير

وبحسب التقرير، فإن الأجهزة الجديدة ستشمل أجهزة آيباد آير وآيباد برو، بالإضافة إلى ماك بوك آير بإصدارات مختلفة، وفقًا لما ذكره تقرير جديد لوكالة بلومبرغ الأمريكية.

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ومن المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي آيباد آير الجديد بشاشات كبيرة قياسها 11 و13 إنش، وستستخدم أبل في الجهاز معالج M2، مما سيوفر أداءً أسرع مقارنةً بالجيل الحالي الذي يعمل بمعالج M1، والذي أطلقته الشركة في مارس من عام 2022 الماضي.

أهم المزايا الجديدة

ولا يتوقع وجود تغيير ملحوظ في التصميم الخارجي للجهاز باستثناء بروز واضح للكاميرا، كما ستحسن أبل آليات الاتصال في الجهاز عن طريق دعم Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3.

وفيما يتعلق بجهاز آيباد برو، فإنه سيأتي بشاشات من نوع OLED في سابقة هي الأولى في تاريخ أجهزة آيباد؛ إذ ما زالت الشركة تستخدم شاشات LCD في الإصدارات الحالية من آيباد، وسيشكل ذلك التطور فارقًا ملحوظًا في تشبع الألوان والسطوع وتوفير استهلاك الطاقة وتجربة الاستخدام عمومًا، كما سيؤدي استخدام تلك الشاشة في الوقت نفسه إلى ارتفاع سعر الجهاز على نحو ملحوظ مقارنةً بالنسخ السابقة.

أجهزة آيباد برو

وتدعم أجهزة آيباد برو التي أُطلقت في عام 2017 وما يليها تقنية ProMotion التي تسمح بتغير مرن ومستمر في معدل التحديث ليتراوح بين 24 و120 هرتز. ومن المحتمل أن يؤدي استخدام شاشات OLED إلى انخفاض معدل التحديث الأدنى إلى 10 هرتز أو أقل، وذلك لزيادة عمر البطارية، مع الحفاظ على الحد الأقصى التي يصل إلى 120 هرتز.

وتشمل المميزات الأخرى لأجهزة آيباد برو القادمة استخدام معالج M3 الأحدث للحصول على أداء مثالي، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي MagSafe، ولوحة مفاتيح Magic Keyboard المعاد تصميمها. ومن المحتمل أيضًا إجراء تغييرات على نتوء الكاميرا الخلفية لأجهزة آيباد برو.

ماك بوك آير

وتخطط أبل أيضًا لإطلاق عدة نسخ من الحاسوب المحمول ماك بوك آير في الوقت نفسه، إذ يتوقع أن تصدر الشركة طرازين بشاشات قياسها 13 و15 إنش في ربيع العام الحالي، مع معالج M3 الذي سيضفي تطورًا ملحوظًا في الأداء في عرض الرسومات وتشغيل الألعاب.

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