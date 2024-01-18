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آيفون الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العالم

أبل توجه الضربة القاضية لسامسونج

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٠ صباحاً
أبل توجه الضربة القاضية لسامسونج
المواطن - فريق التحرير

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أطاح هاتف آيفون بأجهزة سامسونج ليصبح الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العالم في عام 2023، وهي المرة الأولى التي تفقد فيها الشركة الكورية الجنوبية المركز الأول منذ عام 2010.

مبيعات شركة أبل

وسجلت شركة أبل 234.6 مليون شحنة من هواتف آيفون في عام 2023، وهو ما يمثل 20.1% من السوق العالمية، بنمو سنوي قدره 3.7%، وفقًا لأحدث البيانات الأولية من شركة الأبحاث “إنترناشيونال داتا كوربوريشن”.

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وأظهر تقرير تتبع الهواتف المحمولة الربع سنوي العالمي الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC) أن شحنات الهواتف الذكية من سامسونج تراجعت بنسبة 13.6 في المائة إلى 226.6 مليون، أي بحصة سوقية تبلغ 19.4 بالمائة.

شاومي بالمركز الثالث

واحتلت شركة شاومي الصينية المركز الثالث مع 145.9 مليون شحنة، وهو ما يمثل حصة سوقية تبلغ 12.5%، وفقًا لمؤسسة “IDC”.

ويأتي في المركز الخامس شركتا تصنيع الهواتف الذكية الصينيتان “OPPO” و”Transsion”.

أبل الفائز الأكبر

وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في برنامج التتبع العالمي التابع لـ “IDC”: على الرغم من أننا شهدنا بعض النمو القوي من مشغلات أندرويد المنخفضة الجودة مثل “Transsion” و”Xiaomi” في النصف الثاني من عام 2023، نتيجة للنمو السريع في الأسواق الناشئة، فمن الواضح أن الفائز الأكبر هو أبل.

وأضافت: “يرجع نجاح أبل المستمر ومرونتها إلى حد كبير إلى الاتجاه المتزايد للأجهزة المتميزة، التي تمثل الآن أكثر من 20 بالمائة من السوق، مدعومة بعروض المقايضة القوية وخطط التمويل بدون فوائد”.

تفوق أبل على سامسونج

ويشير تفوق شركة أبل على سامسونج في سوق الهواتف الذكية على مدار عام كامل إلى أن الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو تتأقلم بشكل أفضل من منافسيها مع انخفاض على مستوى الصناعة خلال العامين الماضيين.

وفي الربع الرابع من عام 2023، نمت شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بنسبة 8.5% على أساس سنوي إلى 326.1 مليون وحدة، وهو أعلى من توقعات النمو البالغة 7.3 بالمائة.

وتفوقت شركة أبل أيضًا على أمازون لتحصد لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، بقيمة 516.6 مليار دولار، وفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء عن شركة براند فاينانس الاستشارية.

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