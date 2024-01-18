رئيس الاتفاق يتوعد مخترق حسابه في منصة “إكس” لحظة هجوم راكب طائرة مُحبط على طيار أبل توجه الضربة القاضية لسامسونج موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة سبب حرم جوردان هندرسون من نيل راتبه مع الاتفاق في أول 6 أشهر دراسة جديدة تحذر لاعبي الألعاب الإلكترونية من فقدان السمع فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في غزة تسلا تخفض أسعار سياراتها الكهربائية جائزة جديدة يفوز بها كريستيانو رونالدو سامسونج تكشف رسميًّا عن هاتفي جالاكسي S24 و S24 بلس
أطاح هاتف آيفون بأجهزة سامسونج ليصبح الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العالم في عام 2023، وهي المرة الأولى التي تفقد فيها الشركة الكورية الجنوبية المركز الأول منذ عام 2010.
وسجلت شركة أبل 234.6 مليون شحنة من هواتف آيفون في عام 2023، وهو ما يمثل 20.1% من السوق العالمية، بنمو سنوي قدره 3.7%، وفقًا لأحدث البيانات الأولية من شركة الأبحاث “إنترناشيونال داتا كوربوريشن”.
وأظهر تقرير تتبع الهواتف المحمولة الربع سنوي العالمي الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC) أن شحنات الهواتف الذكية من سامسونج تراجعت بنسبة 13.6 في المائة إلى 226.6 مليون، أي بحصة سوقية تبلغ 19.4 بالمائة.
واحتلت شركة شاومي الصينية المركز الثالث مع 145.9 مليون شحنة، وهو ما يمثل حصة سوقية تبلغ 12.5%، وفقًا لمؤسسة “IDC”.
ويأتي في المركز الخامس شركتا تصنيع الهواتف الذكية الصينيتان “OPPO” و”Transsion”.
وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في برنامج التتبع العالمي التابع لـ “IDC”: على الرغم من أننا شهدنا بعض النمو القوي من مشغلات أندرويد المنخفضة الجودة مثل “Transsion” و”Xiaomi” في النصف الثاني من عام 2023، نتيجة للنمو السريع في الأسواق الناشئة، فمن الواضح أن الفائز الأكبر هو أبل.
وأضافت: “يرجع نجاح أبل المستمر ومرونتها إلى حد كبير إلى الاتجاه المتزايد للأجهزة المتميزة، التي تمثل الآن أكثر من 20 بالمائة من السوق، مدعومة بعروض المقايضة القوية وخطط التمويل بدون فوائد”.
ويشير تفوق شركة أبل على سامسونج في سوق الهواتف الذكية على مدار عام كامل إلى أن الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو تتأقلم بشكل أفضل من منافسيها مع انخفاض على مستوى الصناعة خلال العامين الماضيين.
وفي الربع الرابع من عام 2023، نمت شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بنسبة 8.5% على أساس سنوي إلى 326.1 مليون وحدة، وهو أعلى من توقعات النمو البالغة 7.3 بالمائة.
وتفوقت شركة أبل أيضًا على أمازون لتحصد لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، بقيمة 516.6 مليار دولار، وفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء عن شركة براند فاينانس الاستشارية.