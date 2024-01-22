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في حرة خيبر البركانية شمال شرق المدينة المنورة

أبو الوعول.. وجهة جيولوجية سياحية جديدة في السعودية

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٣ مساءً
أبو الوعول.. وجهة جيولوجية سياحية جديدة في السعودية
المواطن - فريق التحرير

‏أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل بأن الهيئة وثقت وجهة جيولوجية سياحية جديدة في حرة خيبر البركانية شمال شرق المدينة المنورة.

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وجهة جيولوجية سياحية جديدة

وقال: “إن فريقاً جيولوجياً متخصصاً من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وثق أطول كهف في السعودية من البازلت يمتد حوالي طوله خمسة كيلومترات وسيتم ترشيحه ليكون معلماً سياحياً بعد اكتمال الدراسات الفنية له، وتم إطلاق اسم “أبو الوعول” عليه نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد كبير من الوعول”.

وأضاف بأن هذا الكهف يعتبر ثروة سياحية تغذي مشاريع الحدائق الجيولوجية التي تعمل عليها إدارة السياحة الجيولوجية بالهيئة إضافة إلى ذلك أنه سيساهم في فتح مجال واسع للباحثين والأكاديميين في هذا المجال.

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