الصندوق العقاري ينقل محفظة التمويلات المضمونة لشركة ضمانات أبو الوعول.. وجهة جيولوجية سياحية جديدة في السعودية بانيغا ينضم لـ أولد بويز حتى 2025 التشكيل المثالي للجولة الثانية بكأس آسيا 2023 الراجحي: أعداد المواطنين العاملين بالقطاع العقاري ارتفعت 200% خلال 3 سنوات تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر تركي بن طلال: ولي العهد أطلق على استراتيجية عسير مسمى القمم والشيم اجتماع مرتقب لحسم مستقبل كريم بنزيما شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة ماذا قدم بانيغا مع الشباب؟
أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل بأن الهيئة وثقت وجهة جيولوجية سياحية جديدة في حرة خيبر البركانية شمال شرق المدينة المنورة.
وقال: “إن فريقاً جيولوجياً متخصصاً من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وثق أطول كهف في السعودية من البازلت يمتد حوالي طوله خمسة كيلومترات وسيتم ترشيحه ليكون معلماً سياحياً بعد اكتمال الدراسات الفنية له، وتم إطلاق اسم “أبو الوعول” عليه نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد كبير من الوعول”.
وأضاف بأن هذا الكهف يعتبر ثروة سياحية تغذي مشاريع الحدائق الجيولوجية التي تعمل عليها إدارة السياحة الجيولوجية بالهيئة إضافة إلى ذلك أنه سيساهم في فتح مجال واسع للباحثين والأكاديميين في هذا المجال.