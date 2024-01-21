Icon

رقم قياسي تاريخي .. قطارات سار تنقل 11.2 مليون راكب في 2023 Icon وليد الفراج لـ إدارة أنمار الحائلي: لماذا أنتم صامتون ؟ Icon 90 دقيقة تفصل منتخب السعودية عن التأهل لدور الـ16 Icon موعد اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 2024 Icon شرط أتلتيكو مدريد للتفريط في أنخيل كوريا لـ الاتحاد Icon كريستيانو رونالدو يُهاجم الفيفا: جوائز البالون دور والأفضل تفقد مصداقيتها Icon التخصصات الصحية تفتح القبول على برنامج فني نظارات Icon برشلونة يحدد 80 مليون يورو لبيع نجمه لـ بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد Icon 40 لونًا جبليًّا في مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الثالث بعسير Icon جوزيه مورينيو يرفض تدريب الشباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال ميركاتو يناير

أتلتيكو مدريد يفكر في ضم فرانك كيسيه

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٥ مساءً
أتلتيكو مدريد يفكر في ضم فرانك كيسيه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يفكر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسيه لاعب نادي أهلي جدة ومنتخب كوت ديفوار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

سيميوني مُعجب بقدرات فرانك كيسيه 

وذكر الصحفي الرياضي الإسباني ” ماتيو موريتو” أن الأتلتيكو بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يفكر في ضم كيسيه لتدعيم منطقة الوسط لديه، خاصة أن نجم أهلي جدة يقدم مستويات مذهلة مع المنتخب الإيفواري في كأس الأمم الإفريقية 2023 حاليًا.

قد يهمّك أيضاً
الشهراني: هزازي مصاب وتم استبعاده لعدم الجاهزية

الشهراني: هزازي مصاب وتم استبعاده لعدم الجاهزية

متحدث الجوازات: غرامة تشغيل العامل لدى الغير تصل لـ 100 ألف ريال

متحدث الجوازات: غرامة تشغيل العامل لدى الغير تصل لـ 100 ألف ريال

الأهلي والرائد - الأهلي ضد الرائد
كيسيه

وكان كيسيه انضم للنادي الأهلي في صيف 2023 قادمًا من فريق برشلونة الإسباني.

جدير بالذكر أن كيسيه سبق له اللعب في صفوف أتالانتا وتشيزنا وميلان في إيطاليا، كما لعب مع برشلونة في موسم 2022\2023.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit
تكنولوجيا

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit

تكنولوجيا
ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس الطائي ؟
الرياضة

ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس...

الرياضة
ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال
الرياضة

ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال

الرياضة
روما يودع كأس إيطاليا
الرياضة

روما يودع كأس إيطاليا

الرياضة
قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا
غرائب

قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا

غرائب
نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية في العالم!
العالم

نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية...

العالم
المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015

آخر الاخبار
وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة...

حصاد اليوم