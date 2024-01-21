أتلتيكو مدريد يفكر في ضم فرانك كيسيه

يفكر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسيه لاعب نادي أهلي جدة ومنتخب كوت ديفوار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

سيميوني مُعجب بقدرات فرانك كيسيه

وذكر الصحفي الرياضي الإسباني ” ماتيو موريتو” أن الأتلتيكو بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يفكر في ضم كيسيه لتدعيم منطقة الوسط لديه، خاصة أن نجم أهلي جدة يقدم مستويات مذهلة مع المنتخب الإيفواري في كأس الأمم الإفريقية 2023 حاليًا.

وكان كيسيه انضم للنادي الأهلي في صيف 2023 قادمًا من فريق برشلونة الإسباني.

جدير بالذكر أن كيسيه سبق له اللعب في صفوف أتالانتا وتشيزنا وميلان في إيطاليا، كما لعب مع برشلونة في موسم 2022\2023.