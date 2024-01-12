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أثر هام لـ التعليم على نمو الاقتصاد ودور حاسم لجامعات السعودية

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
أثر هام لـ التعليم على نمو الاقتصاد ودور حاسم لجامعات السعودية
المواطن - فريق التحرير

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استعرض الدكتور خالد الثبيتي، أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي، تجربة ماليزيا فيما يخص أثر التعليم على نمو الاقتصاد.

رأس المال البشري

وأكد الثبيتي في حواره إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: أن التحول الاقتصادي يقوم على رأس المال البشري، لدينا موارد نريد أن نستثمرها ونحولها لإنتاج، ويتم التحويل من خلال رأس المال البشري، وهذا يحتاج إلى تعليم وتدريب، وماليزيا تحولت من بلد زراعي لبلد صناعي، وهذا التحول تطلب تغيرات في مجالات كثيرة، منها التعليم.

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ولفت إلى أن ماليزيا ركزت على التقنية والتكنولوجيا، وأنشأت جامعات تقنية، وابتعث عدد من الماليزيين إلى الخارج، وتم ربط الجوانب الإنتاجية بالخطط التعليمية الموجودة، وكانت هناك رؤية لإعادة هيكلة التعليم، با يتوافق مع التوجه الاقتصادي.

ورأى أن المطلوب من الجامعات أن تعيد تصميم برامجها وفقًا لرؤية المملكة ومستهدفاتها، لأن التعليم يجب أن يواكب التطلعات والخطط والبرامج الخاصة بالبلد، والتطور الموجود في العالم.

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