أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام الأكثر إثارة

بدأ عام 2024، وسط آمال عريضة وتفاؤل بأنه يكون عامًا سعيدًا وأكثر هدوءًا من سابقه، ولكن يبدو أنه سيكون مليئًا بالإثارة، مع وجود عدد من الأحداث السياسية والبيئية والثقافية والرياضية المحورية التي تلوح في الأفق.

انضمام السعودية رسميًا للبريكس

وهناك جدول زمني لبعض الأحداث الكبرى التي سيشهدها عام 2024، ولكن أهم حدث انتظره العالم هو انضمام المملكة العربية السعودية لمجموعة البريكس رسميًّا، في أول يناير، وهي الكتلة الدولية التي تضم حاليًّا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ولكنها فتحت أبوابها لخمسة أعضاء جدد.

واعتبارًا من 1 يناير 2024، أصبحت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران ومصر وإثيوبيا أعضاء في الكتلة. ومع توسع البريكس، يؤكد التحالف مكانته كصوت للجنوب العالمي، ومن المرجح أن يكون له وزن أكبر على الساحة الدولية، التي تهيمن عليها الدول الغربية منذ نهاية الحرب الباردة. وتمثل مجموعة البريكس الموسعة مجتمعة نحو 3.5 مليار نسمة، وهو ما يمثل 45% من سكان العالم.

بطولة الأمم الإفريقية 2024

تستعد ساحل العاج لاستضافة النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

وستشهد المباراة الأولى في البطولة المنتظرة مواجهة ساحل العاج المضيفة مع غينيا بيساو على ملعب الحسن واتارا شمال أبيدجان الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش.

انتخابات الرئاسة الروسية

ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الروسية، حيث يتوجه الروس إلى صناديق الاقتراع يوم 17 مارس/ آذار للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المرجح أن تشهد تمديد حكم الرئيس فلاديمير بوتين المستمر منذ عشرين عامًا على البلاد.

وفاز بوتين بأربع فترات رئاسية تخللها فترة قصيرة كرئيس للوزراء. وقام الرئيس البالغ من العمر 71 عامًا، بإطلاق حرب مكلفة للغاية في أوكرانيا، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من الجنود الروس وأشعلت شرارة هجمات متكررة داخل حدود البلاد، ومع ذلك فإن بوتين لا يزال يحظى بدعم واسع النطاق.

الانتخابات العامة في الهند

يتوجه مئات الملايين من الهنود إلى صناديق الاقتراع بين إبريل ومايو في الانتخابات العامة التي من المتوقع أن تمنح رئيس الوزراء ناريندرا مودي فترة ولاية ثالثة. ويتمتع الزعيم القومي الهندوسي بتقدم كبير في استطلاعات الرأي وسيبدأ حملته الانتخابية لعام 2024 في أعقاب ثلاثة انتصارات كبرى في انتخابات الولاية لحزبه في ديسمبر.

دورة الألعاب الأولمبية 2024

تستضيف باريس، دورة الألعاب الأولمبية 2024، والألعاب البارالمبية، بعد قرن من استضافة آخر دورة ألعاب أولمبية لها في عام 1924، وللمرة الثالثة في تاريخها، ومن المقرر أن تستقبل باريس صيفًا رياضيًّا آخر مع دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2024. في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

وستستضيف مدينة النور الرياضيين الأكثر موهبة في العالم في أكبر حدث رياضي على الإطلاق يقام في فرنسا. ومن المقرر أن تنطلق بطولات كرة اليد وكرة القدم والرجبي في وقت مبكر من 24 يوليو. وستقام الألعاب البارالمبية مباشرة بعد الألعاب الأولمبية، في الفترة ما بين 28 أغسطس و8 سبتمبر.

ترامب ضد بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية

قد تبدو الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني مشابهة إلى حد كبير لسيناريو سباق جو بايدن ودونالد ترامب في عام 2020، لكنها تبدو مختلفة تمامًا في عام 2024، حيث يواجه ترامب الآن أربع محاكمات جنائية وتم استبعاده من اقتراع عام 2024 من قبل ولاية أمريكية ثالثة.

ويخضع بايدن، الذي يواجه الآن حربين مدمرتين في غزة وأوكرانيا، للتحقيق من قبل مجلس النواب الأمريكي حول ما إذا كان قد استفاد بشكل غير لائق من تعاملات ابنه التجارية الخارجية.

الحدث السياسي الأكثر متابعة في 2024

ولا شك أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الستين ستكون الحدث السياسي الأكثر متابعة في عام 2024. ولن يتمكن ترامب وبايدن من اجتياز الانتخابات التمهيدية لحزبيهما وتم ترشيحهما إلا إذا تمكنا من أن يتجاوزا التحديات أمام اختيار أيًّا منهما ليصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة. وأصبح حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي من بين أولئك الذين يعارضون ترامب، في حين أن السياسية التقدمية الأمريكية البارزة ماريان ويليامسون وعضو الكونجرس عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس يشكلان تحديًا أمام بايدن في طريق السباق الديمقراطي للترشح للانتخابات الرئاسية في 2024 للمرة الثانية.