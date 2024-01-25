أجواء السبت مناسبة للكشتة والتنزه

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ مستمرة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء متفرقة من الشمالية والشمالية الغربية والغربية وشمال الوسطى وشمال الشرقية تمتد إلى الباحة وعسير وجازان.

أمطار متفاوتة

وأشار عبر حسابه على منصة إكس إلى أن الأمطار المتوقعة في معظمها متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى متوسطة وقد تكون غزيرة على أجزاء من الجنوبية الغربية من المملكة واحتمال هطول مطر ثلجي على مرتفعات تبوك.

وأوضح الحصيني إلى أن يوم الجمعة غير مناسب للكشتة والتنزه في البر في الوسطى والغربية والشمالية والشرقية والجنوبية الغربية ومن المتوقع نشاط للرياح من متوسطة إلى شبه قوية مع هبات قوية.

أجواء السبت

ولفت إلى أن الأجواء ستكون مناسبة يوم السبت للكشتة والتنزه، على معظم المناطق، حيث تسود أجواء معتدلة إلى لطيفة نهارًا باردة ليلاً على معظم المناطق عدا شمال وشمال غرب المملكة لا ينصح بالتنزه والأنشطة ومن المتوقع نشاط للرياح عليها من متوسطة إلى شبه قوية مع هبات قوية.

وأشار الحصيني إلى أنه يُتوقع انخفاض في الحرارة عن الأيام السابقة في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية خاصة خارج المدن ويشمل الانخفاض سواحل البحر الأحمر الشمالية والوسطى.