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لقطات مرعبة من داخل المقصورة

أحد ركاب الطائرة اليابانية المشتعلة يوثق بهاتفه لحظات الرعب

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٠ مساءً
أحد ركاب الطائرة اليابانية المشتعلة يوثق بهاتفه لحظات الرعب
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أظهر مقطع فيديو تم تصويره داخل طائرة الخطوط الجوية اليابانية، التي اشتعلت فيها النيران على مدرج مطار هانيدا بطوكيو، اليوم الثلاثاء، لحظة رعب الركاب أثناء اندلاع الحريق، قبل لحظات من إجلائهم.

سبب وقوع الحادث

واشتعلت النيران في طائرة الركاب، الذين تحمل رحلتهم رقم  JAL 516، بعد اصطدامها بطائرة أخرى كانت تقوم بتوصيل إمدادات الإغاثة من الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان أمس الاثنين.

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ووصلت الطائرة إلى مطار هانيدا قادمة من مطار سابورو نيو شيتوس بشمال اليابان، بحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية.

توثيق لحظة اندلاع الحريق

ويظهر المقطع، الذي تم تصويره من داخل الطائرة، لحظة ذعر الركاب، بينما يملأ الدخان المقصورة. وكتب أحد الركاب الذي نشر الفيديو عبر موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، “اعتقدت أنني سأموت”.

وذكرت شركة الطيران أنه تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 379 دون إصابات تهدد حياتهم.

إجلاء الركاب بأمان

وأكدت قناة “إن إتش كي” العامة أن 367 شخصاً هم جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، تم إجلاؤهم بأمان. في المقابل، أفادت تقارير صحفية عن فقدان خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل الياباني.

ووثقت مشاهد عرضتها “إن إتش كي” الطائرة تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها. وفي وقت لاحق، أظهرت اللقطات التلفزيونية كتلًا هائلة من النيران تلتهم كامل هيكل الطائرة الذي انشطر إلى نصفين، بينما عملت فرق الإطفاء على محاولة إخمادها.

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