أحمد الكسار: فخورون بتمثيل المنتخب واستبعاد اللاعبين أمور فنية

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رفض حارس المرمى أحمد الكسار، التعليق على استبعاد بعض اللاعبين من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن هذا الأمر فني.
وتحدث أحمد الكسار، قائلًا: “أمثل بلداً عظيماً لا بد أن أكون على قدر المسؤولية.. واختيار الأسماء من حق المدير الفني فقط؛ وجميع اللاعبين جاهزين للعب”.
وتابع أحمد الكسار: “المدرب تحدث عن استبعاد اللاعبين سابقاً.. وهذا المنتخب الوطني الكل فخور بتمثيله.. ومسألة الاستبعادات أمر فني وإداري”.
واختتم الكسار تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الأخضر ضد قرغيزستان، قائلًا: “الجمهور السعودي كان حضورهم في المباراة الأولى واضحاً ومؤثراً.. وبإذن الله يستمر دعمهم لنهاية البطولة”.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره قرغيزستان على استاد أحمد بن علي في الريان، مساء يوم غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.
وقبل مواجهة الغد، يحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز الثاني في ترتيب المجموعة بكأس آسيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما تتذيل قرغيزستان الترتيب بدون رصيد.