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أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٠ مساءً
أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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سجلت كل من رفحاء والقريات والقيصومة أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم بين المدن السعودية بواقع 6 درجات فقط.

أدنى درجات الحرارة

كما سجلت طريف 7 درجات مئوية فيما سجلت كل من الرياض وبريدة وعرعر وخميس مشيط 8 درجات لكل منها فيما تتواصل تنبيهات الأرصاد من تراجع درجة الحرارة وهطول الأمطار.

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توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ،عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الوسطى وشمال المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الشرقية منها.

طقس عسير والباحة

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

 

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